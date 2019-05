Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für die B-Aktie von Shell vor den am 2. Mai erwarteten Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 2750 Pence belassen. Die Barmittel-Anhäufung im abgelaufenen Quartal dürfte weiter größeren Schwankungen ausgesetzt gewesen sein, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erwartet, dass der Cashflow nach IFRS 16 im Quartalsvergleich auf 10 Milliarden US-Dollar gesunken ist./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2019 / 09:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2019 / 09:39 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-05-01/18:00

ISIN: GB00B03MM408