Der Markt für neue Personenwagen der Schweiz und des Fürstentums

Liechtenstein hat zurück zu alter April-Stärke gefunden. Nach zwei

Jahren mit schlechterem viertem Kalendermonat wurden nun wieder

deutlich mehr Immatrikulationen von Neuwagen registriert. 28'620

Zulassungen ergeben ein deutliches Plus von 7,9 Prozent oder 2'101

Einheiten zum April des Vorjahres. Dieses exzellente Ergebnis hat den

kumulierten Gesamtmarkt ins Plus gezogen, so dass nun nach vier

Monaten ein Zuwachs von 2,1 Prozent zum vergleichbaren Zeitraum 2018

resultiert.



Überwundene WLTP-Probleme, Rückenwind der Geneva International

Motor Show, attraktive neue Modelle, verstärkte Nachfrage nach

alternativen Antrieben: Die Gründe für den Aufwind im April sind

vielfältig und können nicht eindeutig gewichtet werden. Fakt ist,

dass sich die kleineren Dellen der vergangenen zwei Jahre im vierten

Kalendermonat nicht wiederholt haben. Nachdem bereits im März ein

Marktwachstum von 3,0 Prozent zu beobachten war, konnte Ende April

erstmals seit 2016 wieder die kumulierte 100'000er Marke übertroffen

werden. Seit Jahresbeginn sind in der Schweiz und in Liechtenstein

gesamthaft 100'685 neue Personenwagen immatrikuliert worden, 2'078

oder 2,1 Prozent mehr als in den ersten vier Monaten 2018.



Der Anteil der alternativen Antriebe liegt sowohl im April als

auch kumuliert in den ersten vier Monaten bei mehr als 10 Prozent

(April 10,8%, kum. 10,4%) und damit für das Gesamtjahr auf

Rekordkurs. Mit 5,1 Prozent Marktanteil der über das Stromnetz

aufladbaren Modelle seit Jahresbeginn entfällt davon knapp die Hälfte

auf Elektroautos und Plug-in-Hybride. Damit ist die Entwicklung in

Richtung des «10/20»-Ziels von auto-schweiz - 10 Prozent Marktanteil

dieser «Steckerfahrzeuge» in 2020 - weiterhin positiv. Noch im

laufenden Jahr wird ein weiteres starkes Wachstum beim entsprechenden

Modellangebot erwartet.



Auch der Marktanteil der Personenwagen mit Allrad steuert auf

einen neuen Jahreshöchstwert zu. Mit 51,1 Prozent verfügte mehr als

jedes zweite neue Auto über 4x4. In Bezug auf die CO2-Emissionen hat

der Antrieb über alle vier Räder jedoch seinen Schrecken verloren,

erklärt auto-schweiz-Mediensprecher Christoph Wolnik: «Bei den rein

elektrischen Modellen beträgt der 4x4-Anteil an den Neuzulassungen

rund 60 Prozent, bei den Plug-in-Hybriden sogar mehr als 90 Prozent.

Gleichzeitig sind diese Fahrzeuge in Bezug auf ihren CO2-Ausstoss

emissionsarm oder sogar emissionslos.» Auf diese Art könne die von

den Kunden gewünschte Vortriebssicherheit im Winter mit einer

weiteren Absenkung der CO2-Flottenwerte kombiniert werden, so Wolnik

weiter. «Ein Allradauto, bei dem eine oder sogar beide Achsen über

einen Elektromotor angetrieben werden, ist eine ideale Lösung für die

Schweiz.»



