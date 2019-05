Die USA verschärfen die Sanktionspolitik gegen den Iran, der Machtkampf in Venezuela eskaliert. Am Ölmarkt kursiert die Angst vor einem Angebotsengpass.

Ein explosiver Mix braut sich am Ölmarkt zusammen: Die USA verschärfen ihre Sanktionspolitik gegen den Iran. Ausnahmeregelungen, die es bestimmten Staaten erlauben, iranisches Öl zu importieren, hat die US-Regierung auslaufen lassen. Ab Donnerstag müssen Unternehmen und Staaten mit Sanktionen rechnen, wenn sie mit dem Iran handeln.

Analysten erwarten daher, dass sich die iranische Ölproduktion im Vergleich zum Beginn der Sanktionen halbiert. Zugleich eskaliert in Venezuela der Machtkampf: Interimspräsident Juan Guaidó hat angekündigt, Staatschef Nicolas Maduro mithilfe des Militärs aus dem Amt drängen zu wollen. Maduro spricht von einem Putschversuch.

Die seit Monaten andauernde Krise hat die Ölproduktion Venezuelas um die Hälfte einbrechen lassen. Wann sich dessen Exporte stabilisieren, ist ungewiss.

Am Ölmarkt geht somit die Furcht vor einem Angebotsengpass um. Die Preise haben sich zuletzt verteuert und schwanken stärker. Am Dienstag legte die Nordseesorte Brent um ein Prozent auf knapp 73 Dollar pro Barrel zu, um am Mittwoch wieder etwas abzusacken. Der Ölpreis ist seit Jahresbeginn um 35 Prozent geklettert in die Nähe eines Sechsmonatshochs.

Wie knapp das Angebot ist, zeigt sich auch an den Rohstoffterminbörsen. Öl zur Lieferung im Juni kostet derzeit fast drei Dollar mehr als Öl ...

