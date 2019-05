Mit der Unterstützung von 1.000 gleichzeitigen VoIP-Anrufen ist das SmartNode SN5600 vier CPE-Vorrichtungen in einem Gerät: eSBC, Access-Router, QoS-Server und PacketSmart-Überwachungsagent



SmartNode VoIP… More than Just Talk!

GAITHERSBURG, Maryland, USA, May 01, 2019- seit mehr als 35 Jahren Hersteller von hochwertiger Netzwerkausstattung in den USA - kündigte die baldige Einführung des SmartNode 5600 eSBC (Enterprise Session Border Controller) für mittelgroße bis große Unternehmen an.



Für Unternehmen, die mehr als 200, jedoch weniger als 5.000 gleichzeitige SIP-to-SIP-Sitzungen benötigen, trifft die SN5600-VoIP-Ausstattung für den Kundenstandort (CPE) genau den Bedarf. Das x86-basierte Gerät unterstützt bis zu 1.000 gleichzeitige SIP-to-SIP VoIP-Sitzungen



"SIP-Telefonie ist der neue Standard", sagte Marc Aeberhard , Product Manager bei SmartNode. "Unternehmen gehen in großer Zahl zu SIP-Trunking und gehosteten IP-PBX-Lösungen über . Das neue SN5600 ist das perfekte eSBC für mittelgroße bis große Unternehmen, die eine All-IP-Lösung einführen möchten."



Tatsächlich ist SN5600 mehr als nur ein eSBC. Das neue SmartNode VoIP CPE erledigt die Arbeit von vier Geräten in einer einzigen Kundenstandorteinheit:



Zusätzlich zur Bereitstellung der obligatorischen Sicherheitsmerkmale und SIP-Normalisierungsfunktionen operiert das SN5600 eSBC auch als ein Edge-Access-Router, eine QoS-Management-Node und ein Netzwerk-Überwachungsagent, vollständig integriert mit dem Patton Cloud Edge-Orchestration-Service.



In weiteren Meldungen kündigte Patton sein neues SmartNode Virtual CPE an, das VNF-Hypervisor-Lösungen für SD-WAN unterstützt. Die virtuelle SmartNode (vSN) unterstützt Tausende - theoretisch eine unbegrenzte Anzahl - von Anrufen. Die virtuelle Umgebung und die Ressourcen des Kunden bestimmen über die Anrufkapazität. Kunden können beispielsweise weiteres RAM oder mehr Verarbeitungskapazität hinzufügen, um die Lösung zu erweitern.