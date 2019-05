Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX hat am Feiertag an der Vervollständigung der impulsiven Muster gearbeitet. Vielleicht wäre auch der DAX bei dem schönen Wetter lieber zur Maiwanderung gegangen, wenn er ahnen würde das der heutige Anstieg mit dem anstehenden Folgerücklauf der kommenden Tage wohl wieder egalisiert werden wird. Anzeige Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...