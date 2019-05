Greenyard Frozen UK und der in Großbritannien ansässige multinationale Einzelhandelsgigant Tesco sind eine strategische Partnerschaft für die Lieferungen des gesamten Angebotes an tiefgekühltem Obst, Gemüse und Kräutern von Tesco eingegangen. Bildquelle: Shutterstock.com Greenyard liefert seit über 35 Jahren tiefgekühltes Obst und Gemüse an Tesco...

Den vollständigen Artikel lesen ...