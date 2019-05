"Berliner Morgenpost" zu 1. Mai/Mietpolitik:

"In Friedrichshain ist der Konflikt um den Raum in Berlin mit Händen zu greifen. Die Zeiten, als Berlin genügend Platz für alle bot, sind vorbei. Wenn die selbst ernannten Revolutionäre am 1. Mai gegen die "Stadt der Reichen" protestieren, dann ist das selbstsüchtig und in der Radikalität überzogen. Ihre Nachbarn in den Neubauten sind nämlich nicht reich, viele müssen selber knapsen, um sich die Miete leisten zu können. Ein Plakat an einem Balkon macht das deutlich: "Alte Miete 700 Euro, neue Miete 1700 Euro." Viele Menschen treibt die Sorge um, sich ihre Stadt nicht mehr leisten zu können. Berlins Politiker sind mit der nicht mehr ganz so neuen Situation leider überfordert. Die landeseigenen Wohnungsgesellschaften haben zwar den Hebel umgelegt und bauen Wohnungen. Aber ein großer Wurf ist nicht in Sicht./be/DP/he

AXC0010 2019-05-02/05:35