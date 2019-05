"Reutlinger General-Anzeiger" zu Merkel und Kramp-Karrenbauer:

"Die SPD würde eine Kanzlerin AKK (Annegret Kramp-Karrenbauer) nicht wählen. Das hilft Angela Merkel. Denn die Macht abgeben wollen die Unionsspitzen noch nicht. Und dass AKK an den Wahlurnen überzeugen würde, ist alles andere als sicher. Ein Grund mehr also für die amtierende Bundeskanzlerin, entspannt in die Zukunft zu blicken."/be/DP/he

