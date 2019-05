Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Volkswagen-Chef Herbert Diess hat die deutsche Politik aufgefordert, beim Klimaschutz die Energiewende mit mehr Nachdruck voranzutreiben. "Elektroautos haben nur dann Sinn, wenn sie einhergehen mit einer echten Energiewende", sagte der VW-Chef. "Unser Energiemix in Deutschland führt dazu, dass auch ein Elektroauto beim Betrieb noch zu hohe CO2-Werte hat, weil der Strom für das Auto teilweise auch aus Kohlekraftwerken kommt." Nach Berechnungen von Volkswagen spare ein Elektroauto über den Lebenszyklus hinweg im Vergleich zum Verbrennungsmotor etwa die Hälfte des CO2-Ausstoßes ein. Diess schloss betriebsbedingte Kündigungen bei dem Autobauer im Zuge der Transformation des Konzerns aus. (FAZ S. 22)

TELEFONICA - Telefonica Deutschland hat Schwierigkeiten, die Versorgungsauflagen der Bundesnetzagentur zu erfüllen. Das Unternehmen erreicht mit seinem mobilen Breitbandnetz derzeit nur 80 Prozent der Bevölkerung mit einer Geschwindigkeit von mindestens 50 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). In einigen Bundesländern liegt der Anteil sogar deutlich unter 70 Prozent. Das geht aus einer Analyse der Behörde hervor. (Handelsblatt S. 16)

WINTERSHALL DEA - Wintershall und Dea haben ihre Fusion besiegelt. Am Donnerstag wird CEO Mario Mehren aus der unternehmenseigenen Turnhalle in Hamburg in einer weltweiten Liveschaltung allen 4.000 Mitarbeitern die neue Firma, Wachstumspläne und Markenauftritt präsentieren. Vorab erklärte Mehren in seinem ersten Interview nach dem Zusammenschluss, wie Wintershall Dea gegen die Ölmultis bestehen will. Auch nach der Fusion setzt der Chef auf die enge Partnerschaft mit Russland. (Handelsblatt S. 18)

SIEMENS - Siemens ist mit einem ersten Auftrag zum Aufbau und zur Modernisierung der maroden Stromversorgung im Irak ein Teilerfolg gegenüber den Konkurrenten General Electric gelungen. In einer ersten Phase geht es um die Ertüchtigung bestehender Kraftwerke, den Bau neuer Anlagen und den Ausbau von Stromnetzen im Volumen von 700 Millionen Euro. Nach FAZ-Informationen sind noch bis Jahresende weitere Aufträge zu erwarten. (FAZ S. 21)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2019 00:15 ET (04:15 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.