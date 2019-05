Viele Großkonzerne stellen heute ihre Zahlen für das erste Quartal 2019 vor. Im Fokus stehen Volkswagen und die Großbanken UBS und ING.

Am letzten Tag des Aprils hat der Dax einen schwachen Handelstag hingelegt und drehte erst in den letzten Minuten ins Plus. Mit einem Zuwachs von 0,13 Prozent schloss der wichtigste deutsche Leitindex mit 12.344 Zählern auf seinem Tageshoch. Am Donnerstag notiert der Dax vorbörslich etwas höher.

Im Blick der Anleger: die Zahlen der niederländischen Großbanken UBS und ING. Aber auch Dax-Werte lassen sich in die Zahlen blicken, besonders spannend dürften dabei die Zahlen von Volkswagen sein. Der Autobauer aus Wolfsburg ist schwach in das Geschäftsjahr gestartet, verspricht allerdings ein stärkeres zweites Halbjahr.

1 - Vorgaben aus den USA

Mit der Veröffentlichung des Zinsentscheid der US-Notenbank haben sich die Indizes an US-Märkten nach einem größtenteils positiven Handelstag gedreht. Fed-Chef Jerome Powell sehe die schwachen US-Inflationsdaten nur als vorübergehendes Phänomen an. Damit habe er klargemacht, dass die Notenbank jetzt nicht näher vor einer Zinssenkung stehe als zuvor, erläuterte Michael Antonelli, Marktstratege bei Robert W. Baird.

Powell dämpfte damit die Stimmung der Anleger, die auf eine Zinssenkung noch im diesem Jahr gesetzt hatten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor 0,6 Prozent auf 26.430 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 gab 0,75 Prozent auf 2923 Zähler nach, der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,6 Prozent auf 8049 Stellen.

2 - Volkswagen Quartalszahlen

Der Autobauer ist schwach in das Geschäftsjahr gestartet. Für das Quartal werden demnach wenig erfreuliche Zahlen erwartet. Zwar seien die Auslieferungszahlen im ersten Quartal "nicht so berauschend" ausgefallen, sagte NordLB-Analyst Frank Schwope.

Allerdings werde das zweite Halbjahr deutlich stärker sein. Hintergrund sei die "katastrophale" zweite Jahreshälfte 2018, da Volkswagen wegen der Probleme mit dem neuen Abgas- und Verbrauchsprüfstandard WLTP viele Autos nicht ausgeliefert werden konnten. Auch habe sich das China-Geschäft spürbar abgeschwächt. Trotzdem dürfte der Konzern noch das beste Ergebnis in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...