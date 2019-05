Wann sorgt Apple für das nächste Börsenbeben?

Genaue Absatzzahlen zu seinen iPhones veröffentlicht Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) nicht mehr. Dafür durften Anleger nun einen Blick auf die Umsatzentwicklung im Smartphone-Geschäft im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 (Ende März) werfen. Diese sah gar nicht schön aus. Nur störte es niemanden.

Zwischen Januar und März brachen die iPhone-Umsätze im Vorjahresvergleich um 17 Prozent regelrecht ein und landeten bei 31,05 Mrd. US-Dollar. Vor einigen Monaten hätte dies für ein mittelschweres Börsenbeben gesorgt und die Apple-Aktie massiv unter Druck gebracht. Doch die Zeiten haben sich geändert.

In den vergangenen Monaten haben Investoren wieder deutlich mehr Vertrauen in Apple gefasst. Vor allem scheinen sie der Ansicht zu sein, dass der Konzern mit dem Apfel im Logo den Umstieg von einem fast reinen Hardware-Konzern, der hauptsächlich von den iPhone-Verkäufen abhängig ist, hin zu einem Anbieter verschiedener Dienstleistungen bewerkstelligen kann. Das zurückgekehrte Vertrauen spiegelt sich auch in der starken Erholung der Apple-Aktie wider.

Nachdem Apple Anfang Oktober 2018 bei 233,47 US-Dollar ein Rekordhoch erreicht hatte und die Marktkapitalisierung auf sagenhafte 1,1 Billionen US-Dollar geklettert war, folgte der Absturz. Zum Jahreswechsel erreichte die Apple-Aktie bei 142,00 US-Dollar ein Zwischentief, nur um jüngst den Sprung über die Marke von 200 US-Dollar zu bewerkstelligen. Die nun vorgelegten Quartalsergebnisse kamen am Markt trotz Umsatz- und Ergebnisrückgängen gut an.

Den vollständigen Artikel lesen ...