Zürich (awp) - Die Privatbank Julius Bär stärkt ihre Präsenz in Brasilien. So habe die GPS, ein brasilianisches Unternehmen der Julius Bär Gruppe, mit dem lokalen digitalen Finanzberater Magnetis einen Partnerschaftsvertrag unterzeichnet. Im Rahmen der Zusammenarbeit werde GPS eine Minderheitsbeteiligung an dem FinTech-Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...