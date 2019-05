Diok RealEstate AG: Diok RealEstate AG schließt Portfolioerwerb ab und erzielt weitere Vermietungserfolge DGAP-News: Diok RealEstate AG / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf Diok RealEstate AG: Diok RealEstate AG schließt Portfolioerwerb ab und erzielt weitere Vermietungserfolge 02.05.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Kaufpreiszahlungen für die Objekte in Aachen, Würselen und Neu-Ulm sind erfolgt und die Transaktionen damit abgeschlossen - In den Objekten in Bochum und Ulm wurde Vollvermietung erreicht Die Diok RealEstate AG (Diok) hat die im Dezember, Februar und März abgeschlossenen Kaufverträge für Immobilien in Aachen, Würselen und Neu-Ulm vollständig erfüllt und die Transaktionen damit erfolgreich abgeschlossen. Das Portfolio der Diok RealEstate AG wächst damit auf eine Größe von ca. 70.000 m² sowie eine Jahresnettokaltmiete in Höhe von rund EUR 6.800.000,00. Der Verkehrswert des gesamten Portfolios wurde mit rund EUR 114.000.000,00 bzw. einer Rendite von 5,98% vor Leverage ermittelt. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) des Portfolios beläuft sich auf 5,36 Jahre und die durchschnittliche Miete auf EUR 8,07 EUR/m². Weiterhin konnten bei der Bewirtschaftung der Objekte weitere Erfolge erzielt werden. In mehreren Objekten konnten Vollvermietungen erzielt werden, wie beispielsweise in Ulm und Bochum. Weiterhin befindet sich Diok in abschließenden Verhandlungen über die Verlängerung des Vertrages mit einem Ankermieter um weitere 5 Jahre. Unter Berücksichtigung auch dieses Abschlusses steigt der WALT auf 5,93 Jahre, die Rendite auf 6,03% und die durchschnittliche Miete steigt auf EUR 8,15 EUR/m². Markus Drews, Vorstand der Diok: "Wir konnten die Transaktionen wie geplant abschließen und haben damit abermals unsere Zuverlässigkeit bei der Abwicklung unter Beweis gestellt. Mit Blick auf unsere starke Dealpipeline werden wir unser Wachstum fortsetzen und weiter beschleunigen. Unser Ziel, ein renditestarkes Portfolio mit qualitativ hochwertigen Büroimmobilien in Sekundärlagen selektiv zu erwerben, erweist sich von der laufenden Rendite, den Wertentwicklungen, der Risikodiversifikation und anderen Parametern her als richtig." Daniel L. Grosch, Vorstand der Diok, ergänzt: "Sehr zufrieden sind wir auch mit der Entwicklung im Bestandsportfolio. Aus unserer Sicht ist es wichtig, die Bestandsbewirtschaftung professionell und nachhaltig zu betreiben. Die Werte in unserem Geschäft entwickelt man langfristig über die Arbeit im Bestand und den serviceorientierten Umgang mit unseren Mietern. Wir sind daher stolz, dass wir weitere Vermietungen und Mietvertragsverlängerungen abschließen konnten und bedanken uns ausdrücklich bei unseren Dienstleistern für die hervorragenden Abschlüsse." Weitere Informationen: www.diok-realestate.de Kontakt: Diok RealEstate AG Daniel L. Grosch, Vorstand T +49 (221) 80 14 98 00 F +49 (221) 80 14 98 11 E info@diok-realestate.de Über die Diok RealEstate AG Die Diok RealEstate AG (DIOK) ist ein auf deutsche Büroimmobilien spezialisiertes Immobilienunternehmen mit Sitz in Köln. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau eines attraktiven Büroimmobilienportfolios in guten bis sehr guten Mikrostandorten von Sekundärlagen. Alle personalintensiven Tätigkeiten wurden vollständig an Dritte vergeben und werden von der DIOK kontrolliert und gesteuert. Als aktiver Portfolio- und Asset-Manager erzielt die DIOK damit einen stetigen Wertzuwachs und positiven Cash-Flow vom ersten Tag an. Durch eine gut gefüllte Akquisitionspipeline strebt DIOK mittelfristig an, ein Immobilienportfolio von Euro 1 Milliarde aufzubauen. 02.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Diok RealEstate AG Von-Werth-Str. 1 50670 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)22180149800 Internet: www.diok-realestate.de ISIN: DE000A2NBY22 WKN: A2NBY2 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt EQS News ID: 806307 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 806307 02.05.2019 ISIN DE000A2NBY22 AXC0042 2019-05-02/07:30