Medienmitteilung

Zug, 2. Mai 2019

LafargeHolcim veräussert Aktivitäten in Malaysia und Singapur

LafargeHolcim hat eine Vereinbarung mit YTL Cement Berhad für den Verkauf seines gesamten Anteils von 51 Prozent an Lafarge Malaysia Berhad für USD 396 Millionen in bar, entsprechend MYR 3,75 pro Aktie, abgeschlossen. Der Preis entspricht einem Premium von 43 Prozent gegenüber den letzten 90 Handelstagen von Lafarge Malaysia Berhad an der malaysischen Börse.

LafargeHolcim betreibt in Malaysia drei integrierte Zementwerke und zwei Mahlwerke. Mit dem Verkauf wird sich der Konzern vollständig aus Malaysia zurückziehen. YTL Cement Berhad ist Teil der YTL Corporate Berhad, einem malaysischen Infrastrukturkonzern, der hauptsächlich in den Bereichen Zement, Bauen, Immobilienentwicklung und Versorgung aktiv ist.

Zudem hat LafargeHolcim eine Vereinbarung mit YTL Cement Singapore PTE Ltd für den Verkauf seines gesamten Anteils von 91 Prozent an Holcim Singapore Ltd. abgeschlossen.

Die Erlöse aus beiden Transaktionen erlauben LafargeHolcim, seinen Verschuldungsgrad weiter um rund 0,1x zu verbessern und tragen dazu bei, den Zielwert von 2x oder weniger* für das Verhältnis von Nettofinanzschulden zu wiederkehrendem EBITDA per Ende 2019 zu erreichen.

Jan Jenisch, CEO: "Um unsere Verschuldung zu senken und unsere Bilanz weiter zu stärken, haben wir uns im Rahmen der Strategie 2022 - "Building for Growth" zu Devestitionen verpflichtet. Mit den Erlösen der Transaktion verbessern wir unseren Verschuldungsgrad weiter auf dem Weg zu unserem Zielwert von 2x* für das Verhältnis von Nettofinanzschulden zu wiederkehrendem EBITDA per Ende des Geschäftsjahres."

Der Abschluss der Transaktion ist für das zweite Quartal 2019 geplant und vorbehaltlich der üblichen Genehmigungsverfahren.

*Vor Anwendung von IFRS 16 und zu konstanten Wechselkursen

Über LafargeHolcim

LafargeHolcim ist der führende globale Anbieter von Baustoffen und Baulösungen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten aktiv: Zement, Zuschlagstoffe, Transportbeton sowie Lösungen & Produkte.

Mit führenden Positionen in allen Teilen der Welt und einer ausgeglichenen Präsenz in aufstrebenden und reifen Märkten bietet LafargeHolcim ein umfangreiches Portfolio von hochwertigen Baustoffen und Lösungen. Das Unternehmen unterstützt Kunden weltweit bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen - vom Hausbau bis zu grossen Infrastrukturprojekten. Die Nachfrage nach Baustoffen und Lösungen von LafargeHolcim wird durch das weltweite Bevölkerungswachstum, die Urbanisierung, durch verbesserte Lebensstandards und nachhaltiges Bauen getrieben. Der Konzern beschäftigt etwa 75 000 Mitarbeitende in rund 80 Ländern.

Über YTL Cement Berhad

YTL Cement ist ein Tochterunternehmen von YTL Corporate Berhad, einem der grössten an der Bursa Malaysia Securities Berhad kotierten Unternehmen. YTL Corp. ist ein integrierter Infrastrukturentwickler mit internationaler Präsenz in Grossbritannien, Singapur, Indonesien, Australien, Japan, Jordanien und China. Zum Kerngeschäft der YTL Group gehören Energieerzeugung, Besitz und Betrieb von Wasser- und Abwasseranlagen, Multi-Utility Services, Kommunikation, Baudienstleistungen, Zementherstellung, Immobilienentwicklung und -investitionen, Hotelentwicklung und -management, E-Commerce und onlinebasierte Ausbildungsservices.

Weitere Informationen sind verfügbar unter www.ytl.com (http://www.ytl.com/)