The following instruments on XETRA do have their first trading day 02.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 02.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0262483 I.A.D. 19/24 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000A2E4DZ1 SACHSEN-ANH.LS.A. 19/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AJA1 DZ BANK CLN E.9668 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AJB9 DZ BANK CLN E.9669 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0R78 DZ BANK IS.C193 19/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3068 LB.HESS.THR.CARRARA05A/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB3D31 UC-HVB CRLNFI 24 CL BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HVB3DD5 UC-HVB CRLNFI 24 CL BD00 BON USD N

CA XFRA DE000LB13HZ5 LBBW T2 MTN 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA US15089QAJ31 CELANESE US 19/24 BD00 BON USD N

CA XFRA US251526BX61 DT.BANK NY NTS 18/21 DL BD00 BON USD N

CA XFRA US521865AZ81 LEAR 19/49 BD00 BON USD N

CA XFRA US521865BA22 LEAR 19/29 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HVB3D49 UC-HVB CRLNFI 24 CL BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HVB3D56 UC-HVB CRLNFI 24 CL BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NWB18N5 NRW.BANK IS.A.18N 19/34 BD01 BON EUR N

CA XFRA US911365BL76 UTD REN.N.A. 19/30 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1989380172 NETFLIX 19/29 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1990733898 TASTY BOND.1 19/26 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1991034825 EIRCOM FIN. 19/26 REG.S BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1991114858 DOMETIC GRP 19/26 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1991126431 CO. RABOBANK 19/31 MTN BD01 BON EUR N

CA G0A1 XFRA CA38871L2084 GRAPHITE ENER. CORP. O.N. EQ00 EQU EUR N

CA KUW8 XFRA DE000A2PD3R9 KMEFIC KW.EQ. EOA DEC EQ00 EQU EUR Y