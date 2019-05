FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

GHN XFRA GB00B01FLG62 G4S PLC LS -,25 0.071 EUR

DVK XFRA GB0002652740 DERWENT LONDON LS-,05 0.542 EUR

E3E XFRA GB0002418548 ELEMENTIS PLC LS-,05 0.049 EUR

B2B XFRA FR0004037125 APRIL INH. EO 0,40 0.170 EUR

EZM XFRA FR0000124570 PLASTIC OMN.INH.EO-,06 0.740 EUR

PEU XFRA FR0000121501 PEUGEOT SA EO 1 0.780 EUR

PPX XFRA FR0000121485 KERING S.A. INH. EO 4 7.000 EUR

AXA XFRA FR0000120628 AXA S.A. INH. EO 2,29 1.340 EUR

RDED XFRA US7595301083 RELX ADR/1/4 LS-,144397 0.203 EUR

PL8 XFRA IM00B7S9G985 PLAYTECH PLC LS-,01 0.120 EUR

EQT XFRA US26885B1008 EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 1.021 EUR

MUV2 XFRA DE0008430026 MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 9.250 EUR

PHH2 XFRA DE0007474041 PAUL HARTMANN AG NA O.N. 7.000 EUR

DEZ XFRA DE0006305006 DEUTZ AG O.N. 0.150 EUR

JUN3 XFRA DE0006219934 JUNGHEINRICH AG O.N.VZO 0.500 EUR

AOF XFRA DE0005104400 ATOSS SOFTWARE AG 4.000 EUR

BEJ XFRA CNE100000239 BEIJING CAP. LAND H YC1 0.029 EUR

BLON XFRA CH0012410517 BALOISE HLDG NA SF 0,10 5.250 EUR

9MF XFRA CA55378N1078 MTY FOOD GROUP INC. 0.109 EUR

SZ2 XFRA BMG812761002 SIGNET JEWELERS DL-,18 0.330 EUR

66T XFRA NO0010715139 SCATEC SOLAR ASA NK -,02 0.098 EUR

8GP XFRA US3932211069 GREEN PLAINS PART. UTS 0.424 EUR

1JD XFRA GB0007958233 SENIOR PLC LS-10 0.061 EUR

IGY XFRA DE000A2AADD2 INNOGY SE INH. O.N. 1.400 EUR

4TC XFRA GB00B4YZN328 COATS GROUP LS -,05 0.010 EUR

BP8 XFRA US1011191053 BOSTON PRIV.FINL H. DL 1 0.107 EUR

M3T XFRA SG1M51904654 CAPITALAND MALL TRUST 0.019 EUR

3EC XFRA IE00B8KQN827 EATON CORP.PLC DL -,01 0.633 EUR

ZPRG XFRA IE00B9CQXS71 SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF 0.227 EUR

286 XFRA GG00BYMK4250 SAFECHARGE INTL GRP 0.084 EUR

WJ4 XFRA US93627C1018 WARRIOR MET COAL DL -,01 0.045 EUR

DGL XFRA MHY2188B1083 DYNAGAS LNG PTN.UTS DL-01 0.056 EUR

ALU2 XFRA US03965L1008 ARCONIC INC. DL 1 0.018 EUR

TC0 XFRA US87233Q1085 TC PIPELINES UTS 0.580 EUR

UK6A XFRA GB00BYZJ7G42 HARWORTH GROUP PLC LS-,10 0.007 EUR