Für sagenhafte 75 Mrd. $ will Apple eigene Aktien im Markt zurückkaufen, was zunächst mit 7 % Tagesgewinn honoriert wurde, am Ende + 5 %. Denn alle Ergebnisse bewegen sich auf hohem Niveau, aber die Dynamik lässt spürbar nach. Dann wird es für einen Marktwert von über 820 Mrd. $ wohl etwas eng. Kein Muss!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info