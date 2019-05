Die US-Ölproduktion erreicht immer neue Rekordstände - die Preise am Ölmarkt sinken. Zugleich bleibt das weltweite Angebot sanktionsbedingt knapp.

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 71,92 US-Dollar. Das waren 26 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 24 Cent auf 63,36 Dollar.

Belastet ...

