FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan und China bleiben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

FREITAG: In Japan und China bleiben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

TAGESTHEMA I

Die US-Notenbank (Fed) hat ihre Geldpolitik wie erwartet unverändert gelassen, aber ihre Beurteilung des Wirtschaftswachstums etwas angehoben und ihren Satz für Einlagen von Banken etwas gesenkt. Die Mitglieder des Offenmarktausschusses (FOMC) stimmten geschlossen dafür, den Fed-Funds-Zielsatz in einer Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent zu belassen. Zugleich beschlossen sie aber eine Senkung des Satzes für Einlagen von Banken auf 2,35 (zuvor: 2,40) Prozent. Damit soll der Anstieg der Fed Funds Rate gestoppt werden. In dem Statement heißt es, die seit der März-Sitzung veröffentlichten Daten deuteten auf einen anhaltend starken Arbeitsmarkt hin. Das Wachstum sei solide. Im März-Statement hatte es noch geheißen, das Wachstum habe sich gegenüber dem vierten Quartal etwas abgeschwächt. Die inzwischen veröffentlichten Daten für das erste Quartal hatten aber eine überraschend deutlich Wachstumsbeschleunigung zu Tage gebracht. Powell sagte einerseits, die Fed sei ihrem Inflationsziel von 2 Prozent "stark verpflichtet". Andererseits meinte er, die Fed sei mit ihrer gegenwärtigen geldpolitischen Ausrichtung zufrieden. Er sehe keine überzeugenden Gründe eine Zinsänderung in die eine oder die andere Richtung.

TAGESTHEMA II

Apple hat in seinem zweiten Geschäftsquartal wie schon zum Jahresauftakt Rückgänge bei Umsatz und Gewinn hinnehmen müssen. Der Umsatz gab trotz der Fortschritten des Dienstleistungsgeschäfts um 5 Prozent auf 58 Milliarden Dollar nach. Das war besser als Analysten mit 57,37 Milliarden Dollar erwartet hatten. Apple selbst hatte 55 bis 59 Milliarden Dollar angekündigt. Beim Gewinn wies Apple nach 2,73 Dollar je Aktie im Vorjahr 2,46 Dollar aus. Analysten hatten nur mit 2,36 Dollar gerechnet. Insgesamt summierte sich das Nettoergebnis auf 11,56 Milliarden Dollar, nach 13,8 Milliarden vor Jahresfrist. Für die Dienstleistungssparte, die unter anderem Apple Music, iCloud und Apple Pay umfasst, berichtete Apple ein Umsatzplus von 16 Prozent. Wie üblich wartete Apple anlässlich der Zweitquartalszahlen mit Neuigkeiten auf, was das Unternehmen mit seinem Bargeld anfangen möchte, das sich Ende 2018 auf 130 Milliarden Dollar summierte. Der Konzern kündigte an, zusätzlich Aktien für 75 Milliarden Dollar zurückzukaufen. Analysten hatten damit gerechnet, dass Apple weitere eigene Aktien im Volumen von 75 bis 100 Milliarden Dollar zurückkaufen will. Zudem soll die Dividende um 5 Prozent auf 0,77 Dollar je Aktie erhöht werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HUGO BOSS

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19 ggVj Zahl 1Q18 Umsatz 667 +3% 15 650 EBIT 66 -6% 14 70 Ergebnis vor Steuern 63 -6% 12 67 Ergebnis nach Steuern/Dritten 45 -10% 13 50 Ergebnis je Aktie 0,65 -10% 13 0,72

Weitere Termine:

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q

07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 1Q

08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Interim Management Statement 1Q

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Interim Management Statement 1Q

10:00 GB/Dialog Semiconductor plc, HV

12:00 US/Dowdupont Inc, Ergebnis 1Q

12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 1Q

13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 1Q

17:50 FR/Axa SA, Umsatz 1Q

Vor US-Börsenbeginn:

- US/Dow Inc, Ergebnis 1. Quartal

Dividendenabschläge

Unilever 0,4104 EUR Unilever plc 0,3546 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Einzelhandelsumsatz März saisonbereinigt real PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 47,7 zuvor: 47,4 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,6 1. Veröff.: 49,6 zuvor: 49,7 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 44,5 1. Veröff.: 44,5 zuvor: 44,1 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,8 1. Veröff.: 47,8 zuvor: 47,5 - GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation Bank Rate PROGNOSE: 0,75% zuvor: 0,75% - US 14:30 Produktivität ex Agrar 1Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,4% gg Vq zuvor: +1,9% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,3% gg Vq zuvor: +2,0% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 230.000 16:00 Auftragseingang Industrie März PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:50 FR/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2029 Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2034 Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2039 im Gesamtvolumen von 7 bis 8,5 Mrd EUR 11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 500 Mio SEK

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.328,00 -0,19 S&P-500-Future 2.925,10 0,07 Nikkei-225 Feiertag Schanghai-Composite Feiertag +/- Ticks Bund -Future 165,10 -24 INDEX Stand +/- % DAX 12.344,08 0,13 (Dienstag) DAX-Future 12.382,00 0,19 (Dienstag) XDAX 12.365,32 0,20 (Dienstag) MDAX 26.044,37 -0,11 (Dienstag) TecDAX 2.911,57 -0,03 (Dienstag) EuroStoxx50 3.514,62 0,36 (Dienstag) Stoxx50 3.199,51 0,29 (Dienstag) Dow-Jones 26.430,14 -0,61 (Mittwoch) S&P-500-Index 2.923,73 -0,75 (Mittwoch) Nasdaq-Comp. 8.049,64 -0,57 (Mittwoch) EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,34 -7 (Dienstag)

FINANZMÄRKTE

EUROPA (30. April)

Etwas fester - Während Konjunkturdaten aus der Eurozone vergleichsweise gut ausfielen und stützten, bremsten schwache Einkaufsmanagerdaten aus China. Weils sich die Ölpreise von den jüngsten Rücksetzern erholten, führten Aktien aus dem Energiebereich die Gewinnerliste an. Der Stoxx-Öl- und Gas-Subindex gewann 1,1 Prozent. Besonders stark zeigten sich Repsol, die nach dem Quartalsauwsweis 2,6 Prozent gewannen. Auf der anderen Seite verlor der Index der Rohstoffaktien 1,3 Prozent, gedrückt von Glencore. Sie verloren 2,6 Prozent und standen unter Druck wegen schwächerer Produktionszahlen. Der Telekom-Index gab um 0,6 Prozent nach. Orange büßten hier nach dem Quartalsausweis 2,9 Prozent ein. Standard Chartered stiegen um 4,6 Prozent. "Auf der Ertragsseite hat die Bank die Markterwartung deutlich übertroffen", kommentierte ein Analyst die Geschäftszahlen der Bank. Dagegen brachen Danske Bank um fast 10 Prozent ein, nachdem hier die Erwartungen verfehlt wurde. Zudem senkte die Bank den Ausblick und sprach von einer Klageflut wegen des Geldwäscheskandals gesprochen.

DAX/MDAX/TECDAX (30. April)

Gut behauptet - Größter DAX-Gewinner waren Beiersdorf, die nach einem starken ersten Quartal um 3,6 Prozent stiegen. Deutsche Börse zogen um 1,7 Prozent an, auch hier waren die Geschäftszahlen besser ausgefallen als erwartet. Lufthansa fielen dagegen nach der Vorlage endgültiger Geschäftszahlen um 3,1 Prozent. Covestro verloren nach enttäuschenden Geschäftszalen weitere 3,4 Prozent. Knorr-Bremse fielen um 6 Prozent nach der überraschenden Trennung vom Vorstandschef. Ceconomy haussierten um fast 12 prozent. "Der Schritt ist mehr als überfällig", hieß es zum vorgestellten Effizienzprogramm des Unternehmens. Nemetschek erfüllte mit den Geschäftszahlen die hohen Erwartungen. Der Kurs gewann 5,7 Prozent. Nach eigentlich überzeugenden Geschäftszahlen gaben Airbus um 0,8 Prozent nach. Hier seien die guten Nachrichten nach dem starken Lauf der Aktie zu Gewinnmitnahmen genutzt worden, hieß es. Bei MTU konnten fast alle Schätzungen überboten werden. MTU gewannen 2,3 Prozent und markierten neue Allzeithochs. Zu Aixtron hieß es, die Geschäftszahlen seien durch die Bank leicht oberhalb der Erwartungen ausgefallen. Der Auftragseingang runde das positive Bild ab. RIB Software stiegen nach guten Geschäftszahlen um 6,8 Prozent, Aixtron um etwa 3 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE (30. April)

