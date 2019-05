DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan und China bleiben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

FREITAG: In Japan und China bleiben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

TAGESTHEMA I

Die US-Notenbank (Fed) hat ihre Geldpolitik wie erwartet unverändert gelassen, aber ihre Beurteilung des Wirtschaftswachstums etwas angehoben und ihren Satz für Einlagen von Banken etwas gesenkt. Die Mitglieder des Offenmarktausschusses (FOMC) stimmten geschlossen dafür, den Fed-Funds-Zielsatz in einer Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent zu belassen. Zugleich beschlossen sie aber eine Senkung des Satzes für Einlagen von Banken auf 2,35 (zuvor: 2,40) Prozent. Damit soll der Anstieg der Fed Funds Rate gestoppt werden. In dem Statement heißt es, die seit der März-Sitzung veröffentlichten Daten deuteten auf einen anhaltend starken Arbeitsmarkt hin. Das Wachstum sei solide. Im März-Statement hatte es noch geheißen, das Wachstum habe sich gegenüber dem vierten Quartal etwas abgeschwächt. Die inzwischen veröffentlichten Daten für das erste Quartal hatten aber eine überraschend deutlich Wachstumsbeschleunigung zu Tage gebracht. Powell sagte einerseits, die Fed sei ihrem Inflationsziel von 2 Prozent "stark verpflichtet". Andererseits meinte er, die Fed sei mit ihrer gegenwärtigen geldpolitischen Ausrichtung zufrieden. Er sehe keine überzeugenden Gründe eine Zinsänderung in die eine oder die andere Richtung.

TAGESTHEMA II

Apple hat in seinem zweiten Geschäftsquartal wie schon zum Jahresauftakt Rückgänge bei Umsatz und Gewinn hinnehmen müssen. Der Umsatz gab trotz der Fortschritten des Dienstleistungsgeschäfts um 5 Prozent auf 58 Milliarden Dollar nach. Das war besser als Analysten mit 57,37 Milliarden Dollar erwartet hatten. Apple selbst hatte 55 bis 59 Milliarden Dollar angekündigt. Beim Gewinn wies Apple nach 2,73 Dollar je Aktie im Vorjahr 2,46 Dollar aus. Analysten hatten nur mit 2,36 Dollar gerechnet. Insgesamt summierte sich das Nettoergebnis auf 11,56 Milliarden Dollar, nach 13,8 Milliarden vor Jahresfrist. Für die Dienstleistungssparte, die unter anderem Apple Music, iCloud und Apple Pay umfasst, berichtete Apple ein Umsatzplus von 16 Prozent. Wie üblich wartete Apple anlässlich der Zweitquartalszahlen mit Neuigkeiten auf, was das Unternehmen mit seinem Bargeld anfangen möchte, das sich Ende 2018 auf 130 Milliarden Dollar summierte. Der Konzern kündigte an, zusätzlich Aktien für 75 Milliarden Dollar zurückzukaufen. Analysten hatten damit gerechnet, dass Apple weitere eigene Aktien im Volumen von 75 bis 100 Milliarden Dollar zurückkaufen will. Zudem soll die Dividende um 5 Prozent auf 0,77 Dollar je Aktie erhöht werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HUGO BOSS

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19 ggVj Zahl 1Q18 Umsatz 667 +3% 15 650 EBIT 66 -6% 14 70 Ergebnis vor Steuern 63 -6% 12 67 Ergebnis nach Steuern/Dritten 45 -10% 13 50 Ergebnis je Aktie 0,65 -10% 13 0,72

Weitere Termine:

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q

07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 1Q

08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Interim Management Statement 1Q

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Interim Management Statement 1Q

10:00 GB/Dialog Semiconductor plc, HV

12:00 US/Dowdupont Inc, Ergebnis 1Q

12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 1Q

13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 1Q

17:50 FR/Axa SA, Umsatz 1Q

Vor US-Börsenbeginn:

- US/Dow Inc, Ergebnis 1. Quartal

Dividendenabschläge

Unilever 0,4104 EUR Unilever plc 0,3546 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Einzelhandelsumsatz März saisonbereinigt real PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 47,7 zuvor: 47,4 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,6 1. Veröff.: 49,6 zuvor: 49,7 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 44,5 1. Veröff.: 44,5 zuvor: 44,1 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,8 1. Veröff.: 47,8 zuvor: 47,5 - GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation Bank Rate PROGNOSE: 0,75% zuvor: 0,75% - US 14:30 Produktivität ex Agrar 1Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,4% gg Vq zuvor: +1,9% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,3% gg Vq zuvor: +2,0% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 230.000 16:00 Auftragseingang Industrie März PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:50 FR/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2029 Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2034 Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2039 im Gesamtvolumen von 7 bis 8,5 Mrd EUR 11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 500 Mio SEK

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.328,00 -0,19 S&P-500-Future 2.925,10 0,07 Nikkei-225 Feiertag Schanghai-Composite Feiertag +/- Ticks Bund -Future 165,10 -24 INDEX Stand +/- % DAX 12.344,08 0,13 (Dienstag) DAX-Future 12.382,00 0,19 (Dienstag) XDAX 12.365,32 0,20 (Dienstag) MDAX 26.044,37 -0,11 (Dienstag) TecDAX 2.911,57 -0,03 (Dienstag) EuroStoxx50 3.514,62 0,36 (Dienstag) Stoxx50 3.199,51 0,29 (Dienstag) Dow-Jones 26.430,14 -0,61 (Mittwoch) S&P-500-Index 2.923,73 -0,75 (Mittwoch) Nasdaq-Comp. 8.049,64 -0,57 (Mittwoch) EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,34 -7 (Dienstag)

FINANZMÄRKTE

EUROPA (30. April)

Etwas fester - Während Konjunkturdaten aus der Eurozone vergleichsweise gut ausfielen und stützten, bremsten schwache Einkaufsmanagerdaten aus China. Weils sich die Ölpreise von den jüngsten Rücksetzern erholten, führten Aktien aus dem Energiebereich die Gewinnerliste an. Der Stoxx-Öl- und Gas-Subindex gewann 1,1 Prozent. Besonders stark zeigten sich Repsol, die nach dem Quartalsauwsweis 2,6 Prozent gewannen. Auf der anderen Seite verlor der Index der Rohstoffaktien 1,3 Prozent, gedrückt von Glencore. Sie verloren 2,6 Prozent und standen unter Druck wegen schwächerer Produktionszahlen. Der Telekom-Index gab um 0,6 Prozent nach. Orange büßten hier nach dem Quartalsausweis 2,9 Prozent ein. Standard Chartered stiegen um 4,6 Prozent. "Auf der Ertragsseite hat die Bank die Markterwartung deutlich übertroffen", kommentierte ein Analyst die Geschäftszahlen der Bank. Dagegen brachen Danske Bank um fast 10 Prozent ein, nachdem hier die Erwartungen verfehlt wurde. Zudem senkte die Bank den Ausblick und sprach von einer Klageflut wegen des Geldwäscheskandals gesprochen.

DAX/MDAX/TECDAX (30. April)

Gut behauptet - Größter DAX-Gewinner waren Beiersdorf, die nach einem starken ersten Quartal um 3,6 Prozent stiegen. Deutsche Börse zogen um 1,7 Prozent an, auch hier waren die Geschäftszahlen besser ausgefallen als erwartet. Lufthansa fielen dagegen nach der Vorlage endgültiger Geschäftszahlen um 3,1 Prozent. Covestro verloren nach enttäuschenden Geschäftszalen weitere 3,4 Prozent. Knorr-Bremse fielen um 6 Prozent nach der überraschenden Trennung vom Vorstandschef. Ceconomy haussierten um fast 12 prozent. "Der Schritt ist mehr als überfällig", hieß es zum vorgestellten Effizienzprogramm des Unternehmens. Nemetschek erfüllte mit den Geschäftszahlen die hohen Erwartungen. Der Kurs gewann 5,7 Prozent. Nach eigentlich überzeugenden Geschäftszahlen gaben Airbus um 0,8 Prozent nach. Hier seien die guten Nachrichten nach dem starken Lauf der Aktie zu Gewinnmitnahmen genutzt worden, hieß es. Bei MTU konnten fast alle Schätzungen überboten werden. MTU gewannen 2,3 Prozent und markierten neue Allzeithochs. Zu Aixtron hieß es, die Geschäftszahlen seien durch die Bank leicht oberhalb der Erwartungen ausgefallen. Der Auftragseingang runde das positive Bild ab. RIB Software stiegen nach guten Geschäftszahlen um 6,8 Prozent, Aixtron um etwa 3 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE (30. April)

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 02, 2019 01:46 ET (05:46 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Dialog Semiconductor reagierte mit einem leichten Plus auf die Quartalszahlen des wichtigen Kunden Apple. Sie wurden bei Lang & Schwarz 1 Prozent höher getaxt. Windeln.de wurde mit 1,95 Euro getaxt nach einem Schlussstand von 2,00 Euro. Das Unternehmen hat die Bekanntgabe der Geschäftszahlen für das erste Quartal verschoben. Für Knorr-Bremse ging es um 1 Prozent nach oben. Das Unternehmen will für das vergangene Geschäftsjahr eine Dividende von 1,75 Euro je Aktie zahlen.

USA / WALL STREET

30. April: Kaum verändert - Unter Druck stand nach schwachen Quartalszahlen des Google-Mutterkonzerns Alphabet der Technologie-Sektor. Er gehörte mit einem Minus von 1,2 Prozent zu den größten Verlierern im S&P-500. Alphabet verloren 7,5 Prozent. "Wir befinden uns mitten in der Berichtssaison und die Geschäftsberichte des Tages fielen uneinheitlich aus", sagte Patrick Healey von Caliber Financial Partners. General Electric überraschte positiv mit Umsatz, Profitabilität und Gewinn. Die Aktie rückte um 4,5 Prozent vor. Freundlich auch das Bild bei Merck & Co und Pfizer, die um 2,5 bzw 2,6 Prozent stiegen. McDonald's kletterten um 0,2 Prozent. Aus der Reihe fielen dagegen General Motors, die um 2,6 Prozent nachgaben.

1. Mai: Schwach - Die Indizes bauten kurz vor der Schlussglocke ihre Verluste aus. Die Blicke waren vor allem auf die US-Notenbank gerichtet. Diese senkte zwar den Satz für Einlagen von Banken auf 2,35 (zuvor: 2,40) Prozent, dämpfte aber zuletzt am Markt kursierende Zinssenkungsspekulationen. Er sehe keine überzeugenden Gründe für eine Zinsänderung in die eine oder die andere Richtung, so Fed-Chef Powell. Neue US-Daten hatten zuvor ein gemischtes Bild abgegeben. Der Subindex Technologie wurde gestützt vom deutlichen Plus der Apple-Aktie, die nach der Vorlage der Quartalszahlen 4,9 Prozent gewannen. Der Index legte um 2,8 Prozent zu. Der iPhone-Hersteller musste zwar erneut Rückgänge bei Umsatz und Gewinn hinnehmen, die Erwartungen der Analysten übertraf er allerdings. Zudem geht Apple davon aus, dass in China "das Schlimmste überstanden ist".

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1207 +0,1% 1,1199 1,1203 EUR/JPY 125,00 +0,2% 124,77 124,71 EUR/CHF 1,1400 +0,0% 1,1397 1,1423 EUR/GBR 0,8587 +0,1% 0,8582 0,8602 USD/JPY 111,54 +0,1% 111,41 111,33 GBP/USD 1,3052 +0,0% 1,3049 1,3020 Bitcoin BTC/USD 5.326,51 0,57 5.296,26 5.241,26

Der Dollar zog nach den Aussagen der US-Notenbank auf breiter Front an. Der Euro fiel im Späthandel auf unter 1,12 von zuvor bis zu 1,1260 Dollar zurück. Zum Yen stieg er von 111,10 auf 111,60, nachdem Zinssenkungsspekulationen einen Dämpfer erhalten hatten.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,37 63,60 -0,4% -0,23 +35,0% Brent/ICE 0,00 72,80 0% 0,00 +32,5%

Der WTI-Ölpreis gab nach den offiziellen wöchentlichen US-Öllagerdaten nach. Sie waren weitaus deutlicher als erwartet gestiegen. Die Nordseesorte Brent wurde derweil von anhaltenden Sorgen um globale Lieferausfälle gestützt. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel zum US-Settlement um 0,5 Prozent auf 63,60 Dollar, Brent legte um 0,2 Prozent auf 72,18 Dollar zu.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.273,56 1.276,61 -0,2% -3,06 -0,7% Silber (Spot) 14,67 14,69 -0,1% -0,02 -5,3% Platin (Spot) 864,70 866,50 -0,2% -1,80 +8,6% Kupfer-Future 2,81 2,80 +0,2% +0,00 +6,5%

Der Goldpreis gab seine Vortagesgewinne wieder vollständig ab. Zum US-Settlement verlor er 0,1 Prozent auf 1.284 Dollar. Im elektronischen Handel fiel das Edelmetall dann mit dem steigenden Dollar und nach dem Dämpfer der US-Notenbank für Zinssenkungsspekulationen auf 1.276 Dollar, ein Abschlag von 0,6 Prozent.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

HANDELSGESPRÄCHE USA / CHINA

Die USA und China wollen ihre Handelsgespräche erst in der nächsten Woche fortsetzen.

INFRASTRUKTURPROGRAMM USA

US-Präsident Donald Trump hat mit den oppositionellen Demokraten eine Grundsatzvereinbarung über ein gigantisches Investitionsprogramm zur Modernisierung der US-Infrastruktur getroffen. Vereinbart worden seien Investitionen von zwei Billionen Dollar, sagte der Chef der Demokraten im Senat, Chuck Schumer.

FISKAPLOLITIK ÖSTERREICH

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat knapp vier Wochen vor der Europawahl eine Steuerreform angekündigt, von der sowohl Steuerzahler als auch Unternehmen profitieren sollen. Der vorgestellte Plan sieht Steuersenkungen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 8 Milliarden Euro vor.

GROSSBRITANIEN

Premierministerin Theresa May hat Verteidigungsminister Gavin Williamson gefeuert. Williamson sei mitverantwortlich für ein Leck, durch das die Entscheidung der britischen Regierung bekannt wurde, den chinesischen Technologiekonzern Huawei unter Bedingungen am 5G-Netzausbau im Vereinigten Königreich zu beteiligen, teilte Downing Street mit.

VENEZUELA

Mit einem Generalstreik will Venezuelas selbsternannter Übergangspräsident Juan Guaido den Druck auf Staatschef Nicolas Maduro erhöhen. Der Oppositionsführer kündigte am Mittwoch bei Protesten an, ab Donnerstag solle mit abgestuften Arbeitsniederlegungen begonnen werden. Dies solle zu einem Generalstreik ausgeweitet werden. Bei erneuten Protesten in Caracas wurde derweil nach Angaben einer Nichtregierungsorganisation eine Frau erschossen.

NORD STREAM 2

Die Gazprom-Tochter Nord Stream 2 hat Berufung gegen eine Entscheidung der dänischen Energiebehörde eingelegt, die den Weiterbau der Pipeline zu verzögern droht.

AUTOMOBILABSATZ USA

Die großen Autohersteller haben für April folgende US-Absätze berichtet:

April 2019 2018 Veränderung gg Vorjahr VOLKSWAGEN 31.309 28.794 +8,7% AUDI 15.024 19.104 -21% BMW 26.437 27.213 -2,9% DAIMLER - Mercedes-Benz USA 27.004 28.407 -4,9% - Marke smart 90 110 -18,2% - Vans 3.533 2.967 +19,1% PORSCHE 5.018 5.570 -9,9% FIAT CHRYSLER 172.900 184.149 -6% HONDA 125.775 k.A. +0,1% HYUNDAI 55.420 k.A. +1% NISSAN 95.698 87.764 +9% TOYOTA 183.866 192.348 -4,4%

BASF

Nach Zustimmung aller relevanten Behörden haben BASF und Letterone den Zusammenschluss ihrer Ölfördertöchter Wintershall und Dea vollzogen, nachdem sie dies im September 2018 vereinbart hatten.

FRESENIUS

Nachfolgend ein Vergleich der Erstquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis/Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19 ggVj 1Q19 ggVj 1Q18 Vor Sondereinflüssen: Umsatz 8.517 +8% 8.476 +8% 7.870 EBIT 1.111 +6% 1.073 +2% 1.050 Erg nach Steuern/Dritten 465 +3% 447 -1% 451 Ergebnis je Aktie 0,84 +4% 0,84 +4% 0,81

Für das Gesamtjahr erwartet Fresenius weiter einen währungsbereinigten Nettogewinn (Konzernergebnis) in etwa unverändert zum vergleichbaren Vorjahreswert von 1,872 Milliarden Euro. Die Jahresziele beinhalten hohe Investitionen in das Kerngeschäft. Der Umsatz soll währungsbereinigt um 3 bis 6 Prozent vom vergleichbaren Vorjahreswert von 33,009 Milliarden Euro steigen.

FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC)

Nachfolgend ein Vergleich der Erstquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis/Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19 ggVj 1Q19 ggVj 1Q18 Umsatz 4.133 +4% 4.129 +4% 3.976 Umsatz bereinigt 4.125 +11% 4.141 +11% 3.725 EBIT 537 +8% 524 +5% 497 EBIT bereinigt 551 +9% 526 +4% 506 Erg nach Steuern/Dritten 271 -3% 270 -3% 279 Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 318 +7% 299 +1% 296 Erg je Stammaktie 0,88 -3% 0,90 -1% 0,91 Erg je Stammaktie bereinigt 1,04 +8% 0,97 +1% 0,96

LUFTHANSA

ist zu 41,7 Prozent im Besitz ausländischer Aktionäre. Da damit die Schwelle von 40 Prozent überschritten ist, darf Lufthansa nun eigene Aktien erwerben, um eine Gefahr für die luftverkehrsrechtlichen Befugnisse der Airline abzuwenden. Man sehe aber derzeit keine solche Gefahr und wolle daher auch keine eigenen Aktien erwerben, teilte Lufthansa mit.

VOLKSWAGEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 02, 2019 01:46 ET (05:46 GMT)

hat zum Jahresstart trotz schwacher Automärkte rund um den Globus den Umsatz gesteigert. Ein starkes Geschäft der Kernmarke VW und mit schweren Lkw bescherte dem Wolfsburger Konzern sogar einen stärkeren Anstieg als von Analysten erwartet. Der Gewinn sank dagegen spürbar, auch wegen hoher Aufwendungen für Elektromobilität. Die Erlöse kletterten in den drei Monaten laut Mitteilung um 3,1 Prozent auf 60,0 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen stieg deutlich um 0,6 Milliarden auf 4,8 Milliarden Euro.Vor Steuern sank das Ergebnis um rund ein Zehntel auf 4,1 Milliarden Euro. Analysten hatten der Volkswagen AG Umsätze von 58,46 Milliarden Euro zugetraut, vor Steuern wurden 4,1 Milliarden Euro erwartet. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält der Konzern fest. Die Verkäufe sollen leicht steigen, die Umsätze um bis zu 5 Prozent und die operative Rendite zwischen 6,5 bis 7,5 Prozent liegen - und damit auf dem Niveau des Vorjahres.

KNORR-BREMSE

will für das vergangene Geschäftsjahr eine Dividende von 1,75 Euro je Aktie zahlen, enstprechend einer Ausschüttungsquote von knapp 45 Prozent des Konzernüberschusses.

SIEMENS HEALTHINEERS

Nachfolgend ein Vergleich der Zweitquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis/Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18/19 ggVj 2Q18/19 ggVj 2Q17/18 Umsatz 3.505 +9% 3.479 +8% 3.226 Ergebnis 616 +35% 590 +29% 457 Ergebnis bereinigt 627 +12% 602 +8% 560 Ergebnis nach Steuern 381 +24% 374 +21% 308 Ergebnis je Aktie 0,38 +27% 0,40 +33% 0,30

Ihre Prognose bestätigte die Siemens-Tochter. So soll der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 4 bis 5 Prozent steigen und die bereinigte Gewinnmarge zwischen 17,5 und 18,5 Prozent landen.

ZALANDO

Nachfolgend ein Vergleich der Erstquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis/Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19 ggVj 1Q19 ggVj 1Q18 Umsatz 1.378 +15% 1.375 +15% 1.196 EBIT bereinigt 6,4 -- 4,9 -- 0,4 EBIT -18,4 -- -3,1 -- -15,2 Ergebnis nach Steuern -17,6 -- -4,8 -- -15,1 Ergebnis je Aktie -0,07 -- -0,01 -- -0,06

Für das gesamte Jahr geht Zalando weiterhin von einem Wachstum des Bruttowarenvolumens zwischen 20 und 25 aus, von einem Umsatzwachstum am unteren Ende dieser Spanne, von einem bereinigten EBIT zwischen 175 Millionen Euro und 225 Millionen Euro sowie von einem Investitionsvolumen in Höhe von rund 300 Millionen Euro.

HAMBORNER REIT

hat den Schwung aus dem alten Jahr mit in das neue Jahr genommen. Mieterlöse und operatives Ergebnis legten zu. Die Miet- und Pachterlöse stiegen im Jahresvergleich um 3,6 Prozent auf 21,1 Millionen Euro. Die in der Immobilienbranche wesentliche Kennziffer Funds from Operations (FFO) wuchs in den ersten drei Monaten um 5,1 Prozent auf 12,2 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis verbesserte sich um 2,8 Prozent auf 7,4 Millionen Euro, das Periodenergebnis um 3,2 Prozent auf 3,6 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand weiterhin eine Steigerung der Miet- und Pachterlöse um 1 bis 2 Prozent bei einem operativen Ergebnis (FFO) auf Vorjahresniveau.

PATRIZIA

hat für 130,8 Millionen Euro ein Logistikportfolio in den Niederlanden erworben. Verkäufer ist DHG, ein in Rotterdam ansässiger Immobilieninvestor und -entwickler.

STEINHOFF

wird weitere Abschreibungen auf den Firmenwert von 1,8 Milliarden Euro vornehmen.

VAPIANO

verschiebt aufgrund noch laufender Refinanzierungsverhandlungen die Bekanntgabe des ausführlichen Jahresergebnisses vom 3. Mai auf voraussichtlich den 24. Mai.

WINDELN.DE

verschiebt die Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Quartal auf den 28. Mai vom 8. Mai. Gründe seien organisatorische und zeitliche Mehraufwände, die im Zusammenhang mit der im März 2019 durchgeführten Kapitalerhöhung entstanden seien.

ADVANCED MICRO DEVICES

hat wie erwartet ein rückläufiges Geschäft im ersten Quartal verzeichnet. Der Umsatz fiel um 23 Prozent auf 1,27 Milliarden Dollar. Das lag marginal über den Prognosen der Analysten.

APPLE/QUALCOMM

Qualcomm hat zwar mit dem bereinigten Nettoergebnis und dem Gewinn je Aktie im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen, doch im Fokus stand vor allem die Höhe der Zahlungen von Apple im Zuge der Einigung im langjährigen Patentstreit mit dem iPhone-Hersteller. Qualcomm teilte mit, dass die Zahlungen am Ende bei 4,5 Milliarden Dollar liegen dürften.

GLAXOSMITHKLINE

hat seinen Vorsteuergewinn im ersten Quartal um 17 Prozent auf 1,3 Milliarden Pfund Sterling gesteigert und damit die Prognosen der Analysten übertroffen. Auch das Umsatzplus von 6,1 Prozent auf 7,66 Milliarden Pfund lag über den Erwartungen.

LLOYDS

hat das Ziel für die Kapitalquote gesenkt, nachdem die Finanzaufsicht PRA von ihr einen niedrigeren Kapitalpuffer verlangt als zunächst erwartet.

LONDON STOCK EXCHANGE

hat im ersten Quartal dank des Wachstums in bei Informationsdiensten und Post-Trade-Services mehr verdient und eingenommen.

SANOFI

hat von der US-Gesundheitsbehörde grünes Licht für die Zulassung seines Dengue-Impfstoff Dengvaxia erhalten, allerdings unter Einschränkungen.

SAS

Die Maschinen der skandinavischen Airline SAS bleiben wegen des anhaltenden Streiks der Piloten auch am Donnerstag am Boden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2019 01:46 ET (05:46 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.