FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan und China bleiben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

FREITAG: In Japan und China bleiben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank (Fed) hat ihre Geldpolitik wie erwartet unverändert gelassen, aber ihre Beurteilung des Wirtschaftswachstums etwas angehoben und ihren Satz für Einlagen von Banken etwas gesenkt. Die Mitglieder des Offenmarktausschusses (FOMC) stimmten geschlossen dafür, den Fed-Funds-Zielsatz in einer Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent zu belassen. Zugleich beschlossen sie aber eine Senkung des Satzes für Einlagen von Banken auf 2,35 (zuvor: 2,40) Prozent. Damit soll der Anstieg der Fed Funds Rate gestoppt werden. In dem Statement heißt es, die seit der März-Sitzung veröffentlichten Daten deuteten auf einen anhaltend starken Arbeitsmarkt hin. Das Wachstum sei solide. Im März-Statement hatte es noch geheißen, das Wachstum habe sich gegenüber dem vierten Quartal etwas abgeschwächt. Die inzwischen veröffentlichten Daten für das erste Quartal hatten aber eine überraschend deutlich Wachstumsbeschleunigung zu Tage gebracht. Powell sagte einerseits, die Fed sei ihrem Inflationsziel von 2 Prozent "stark verpflichtet". Andererseits meinte er, die Fed sei mit ihrer gegenwärtigen geldpolitischen Ausrichtung zufrieden. Er sehe keine überzeugenden Gründe eine Zinsänderung in die eine oder die andere Richtung.

TAGESTHEMA II

Apple hat in seinem zweiten Geschäftsquartal wie schon zum Jahresauftakt Rückgänge bei Umsatz und Gewinn hinnehmen müssen. Der Umsatz gab trotz der Fortschritten des Dienstleistungsgeschäfts um 5 Prozent auf 58 Milliarden Dollar nach. Das war besser als Analysten mit 57,37 Milliarden Dollar erwartet hatten. Apple selbst hatte 55 bis 59 Milliarden Dollar angekündigt. Beim Gewinn wies Apple nach 2,73 Dollar je Aktie im Vorjahr 2,46 Dollar aus. Analysten hatten nur mit 2,36 Dollar gerechnet. Insgesamt summierte sich das Nettoergebnis auf 11,56 Milliarden Dollar, nach 13,8 Milliarden vor Jahresfrist. Für die Dienstleistungssparte, die unter anderem Apple Music, iCloud und Apple Pay umfasst, berichtete Apple ein Umsatzplus von 16 Prozent. Wie üblich wartete Apple anlässlich der Zweitquartalszahlen mit Neuigkeiten auf, was das Unternehmen mit seinem Bargeld anfangen möchte, das sich Ende 2018 auf 130 Milliarden Dollar summierte. Der Konzern kündigte an, zusätzlich Aktien für 75 Milliarden Dollar zurückzukaufen. Analysten hatten damit gerechnet, dass Apple weitere eigene Aktien im Volumen von 75 bis 100 Milliarden Dollar zurückkaufen will. Zudem soll die Dividende um 5 Prozent auf 0,77 Dollar je Aktie erhöht werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 Dowdupont Inc, Ergebnis 1Q

12:55 Under Armour Inc, Ergebnis 1Q

13:30 Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 1Q

Vor US-Börsenbeginn:

- Dow Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Produktivität ex Agrar 1Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,4% gg Vq zuvor: +1,9% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,3% gg Vq zuvor: +2,0% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 230.000 16:00 Auftragseingang Industrie März PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.925,10 +0,07% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 29.866,75 +0,56% Kospi 2.211,82 +0,37% Shanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 6.329,10 -0,73%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Donnerstag. Die Umsätze sind dünn, denn in China und Japan sind die Börsen feiertagsbedingt noch immer geschlossen. Die Vorgaben aus den USA sind negativ, denn dort gaben die Kurse nach, nachdem die US-Notenbank ihren geldpolitischen Kurs bestätigt hatte. Allerdings legt der Dollar daraufhin zu vielen asiatischen Währungen leicht zu, was tendenziell positiv für die exportorientierten Unternehmen der Region ist. Dazu scheinen China und die USA der Beilegung ihres Handelsstreits wieder ein Stückchen näher gekommen zu sein. Bei der jüngsten Verhandlungsrunde seien weitere Fortschritte erzielt worden, berichteten US-Finanzminister Steven Mnuchin und der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer. Nachdem am Mittwoch viele Börsen der Region wegen des Tags der Arbeit geschlossen waren, reagieren Aktien von Apple-Zulieferern mit Verspätung auf die Geschäftszahlen des iPhone-Herstellers vom späten Dienstag. In Hongkong steigen AAC Technologies um 2,8 Prozent. Für SK Hynix geht es in Seoul um 2,4 aufwärts. In Taiwan fallen Foxconn und Largan Precision dagegen um 0,5 und 0,4 Prozent. Mit Enttäuschung werden derweil die Geschäftszahlen der National Australia Bank aufgenommen. Die Aktie fällt in Sydney um 0,7 Prozent. Auch andere Banken fallen mit Verlusten auf: ANZ verbilligen sich um rund 3 Prozent, Westpac um 2,7 Prozent und Commonwealth Bank of Australia um 1,2 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Ein enttäuschender Ausblick hat die Aktie von Qualcomm im nachbörslichen Handel am Mittwoch unter Druck gesetzt. Der Kurs fiel bisum 3,5 Prozent auf 83,39 Dollar, nachdem das Unternehmen für das laufende dritte Geschäftsquartal ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 70 bis 80 Cent in Aussicht gestellt hatte. Die Unternehmensprognose bedeutet einen Rückgang im Vergleich zum Ergebnis des zweiten Quartals und liegt unter der Konsensschätzung der Analysten von 1,29 Dollar. Im zweiten Quartal hatte Qualcomm etwas besser als erwartet abgeschnitten.

Bei Zynga war es umgekehrt: Hier enttäuschte das Ergebnis des ersten Quartals, doch traut sich das Unternehmen im Geschäftsjahr mehr zu. Zynga stiegen um 9,8 Prozent auf 6,05 Dollar. Fitbit reagierten mit einem Anstieg um 2,1 Prozent auf die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal. Umsatz und Gewinn des Herstellers von Aktivitäts-Trackern wie etwa Fitness-Uhren lagen über den Erwartungen.

Die Aktie der Allianz-Beteiligung Hartford Financial büßte 1,7 Prozent ein, nachdem die Investment- und Versicherungsgesellschaft Erstquartalszahlen vorgelegt hatte. Auch die Zahlen des Versicherers Allstate kamen nicht gut an. Die Aktie verlor 1,1 Prozent.

Beim Autoverleiher Avis Budget verringerte sich zwar der Verlust im ersten Quartal, doch verfehlte der Umsatz die Erwartungen. Der Kurs der Aktie gab um 1,6 Prozent nach.

Die Hotelkette Hyatt Hotels verbuchte im ersten Quartal zwar einen deutlichen Gewinnrückgang, schnitt aber dennoch besser ab als erwartet und erhöhte überdies ihre Jahresziele. Das verhalf der Aktie zu einem Anstieg um 2,7 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.430,14 -0,61 -162,77 13,30 S&P-500 2.923,73 -0,75 -22,10 16,63 Nasdaq-Comp. 8.049,64 -0,57 -45,75 21,32 Nasdaq-100 7.751,85 -0,38 -29,61 22,46 Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 863 Mio 1.037 Mio Gewinner 1.087 1.612 Verlierer 1.863 1.333 Unverändert 83 99

30. April: Kaum verändert - Unter Druck stand nach schwachen Quartalszahlen des Google-Mutterkonzerns Alphabet der Technologie-Sektor. Er gehörte mit einem Minus von 1,2 Prozent zu den größten Verlierern im S&P-500. Alphabet verloren 7,5 Prozent. "Wir befinden uns mitten in der Berichtssaison und die Geschäftsberichte des Tages fielen uneinheitlich aus", sagte Patrick Healey von Caliber Financial Partners. General Electric überraschte positiv mit Umsatz, Profitabilität und Gewinn. Die Aktie rückte um 4,5 Prozent vor. Freundlich auch das Bild bei Merck & Co und Pfizer, die um 2,5 bzw 2,6 Prozent stiegen. McDonald's kletterten um 0,2 Prozent. Aus der Reihe fielen dagegen General Motors, die um 2,6 Prozent nachgaben.

1. Mai: Schwach - Die Indizes bauten kurz vor der Schlussglocke ihre Verluste aus. Die Blicke waren vor allem auf die US-Notenbank gerichtet. Diese senkte zwar den Satz für Einlagen von Banken auf 2,35 (zuvor: 2,40) Prozent, dämpfte aber zuletzt am Markt kursierende Zinssenkungsspekulationen. Er sehe keine überzeugenden Gründe für eine Zinsänderung in die eine oder die andere Richtung, so Fed-Chef Powell. Neue US-Daten hatten zuvor ein gemischtes Bild abgegeben. Der Subindex Technologie wurde gestützt vom deutlichen Plus der Apple-Aktie, die nach der Vorlage der Quartalszahlen 4,9 Prozent gewannen. Der Index legte um 2,8 Prozent zu. Der iPhone-Hersteller musste zwar erneut Rückgänge bei Umsatz und Gewinn hinnehmen, die Erwartungen der Analysten übertraf er allerdings. Zudem geht Apple davon aus, dass in China "das Schlimmste überstanden ist".

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,31 5,2 2,26 110,8 5 Jahre 2,30 2,3 2,28 37,9 10 Jahre 2,50 0,1 2,50 5,8 30 Jahre 2,90 -2,4 2,93 -16,4

Zunächst stiegen die Notierungen, nachdem das Urteil der Fed zur Inflationsentwicklung etwas negativer als zuletzt ausgefallen war. Mit den Powell-Aussagen wurde dann ein Großteil der Gewinne wieder abgegeben. Die Rendite zehnjähriger Papiere gewann marginal auf 2,51 Prozent, nach einem Tagestief bei 2,46 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1206 +0,1% 1,1199 1,1184 -2,3% EUR/JPY 125,00 +0,2% 124,77 124,51 -0,6% EUR/GBP 0,8586 +0,0% 0,8582 0,8640 -4,6% GBP/USD 1,3050 +0,0% 1,3049 1,2945 +2,4% USD/JPY 111,55 +0,1% 111,41 111,30 +1,7% USD/KRW 1164,61 -0,0% 1164,77 1168,26 +4,5% USD/CNY 6,7346 -0,0% 6,7349 6,7404 -2,1% USD/CNH 6,7430 +0,1% 6,7335 6,7478 -1,9% USD/HKD 7,8454 +0,0% 7,8451 7,8452 +0,2% AUD/USD 0,7022 +0,1% 0,7017 0,7042 -0,3% NZD/USD 0,6632 +0,1% 0,6623 0,6664 -1,2% Bitcoin BTC/USD 5.322,13 +0,5% 5.296,26 5.158,39 +43,1%

Der Dollar zog nach den Aussagen der US-Notenbank auf breiter Front an. Der Euro fiel im Späthandel auf unter 1,12 von zuvor bis zu 1,1260 Dollar zurück. Zum Yen stieg er von 111,10 auf 111,60, nachdem Zinssenkungsspekulationen einen Dämpfer erhalten hatten.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,37 63,60 -0,4% -0,23 +35,0% Brent/ICE 0,00 72,80 0% 0,00 +32,5%

Der WTI-Ölpreis gab nach den offiziellen wöchentlichen US-Öllagerdaten nach. Sie waren weitaus deutlicher als erwartet gestiegen. Die Nordseesorte Brent wurde derweil von andauernden Sorgen um globale Lieferausfälle gestützt. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel zum US-Settlement um 0,5 Prozent auf 63,60 Dollar, Brent legte um 0,2 Prozent auf 72,18 Dollar zu.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.273,32 1.276,61 -0,3% -3,29 -0,7% Silber (Spot) 14,67 14,69 -0,1% -0,02 -5,3% Platin (Spot) 864,70 866,50 -0,2% -1,80 +8,6% Kupfer-Future 2,81 2,80 +0,2% +0,00 +12,7%

Der Goldpreis gab seine Vortagesgewinne wieder vollständig ab. Zum US-Settlement verlor er 0,1 Prozent auf 1.284 Dollar. Im elektronischen Handel fiel das Edelmetall dann mit dem steigenden Dollar und nach dem Dämpfer der US-Notenbank für Zinssenkungsspekulationen auf 1.276 Dollar, ein Abschlag von 0,6 Prozent.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG, 20.00 UHR

HANDELSGESPRÄCHE USA / CHINA

Die USA und China wollen ihre Handelsgespräche erst in der nächsten Woche fortsetzen.

INNENPOLITIK USA

US-Justizminister Bill Barr verweigert eine Aussage vor dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses zum Bericht von Russland-Sonderermittler Robert Mueller, wie der demokratische Ausschussvorsitzende Jerry Nadler sagte. Grund ist, dass der Ausschuss Barr auch durch einen Anwalt befragen lassen will und nicht nur durch die Abgeordneten.

POLITIK VENEZUELA

Mit einem Generalstreik will Venezuelas selbsternannter Übergangspräsident Juan Guaido den Druck auf Staatschef Nicolas Maduro erhöhen. Der Oppositionsführer kündigte bei Protesten in der Hauptstadt Caracas an, ab Donnerstag solle mit abgestuften Arbeitsniederlegungen begonnen werden. Dies solle zu einem Generalstreik ausgeweitet werden.

INFLATION INDONESIEN

- Kernverbraucherpreise Apr +3,05% gg Vorjahr (März: +3,03%)

- Verbraucherpreise Apr +2,83% gg Vj (PROG: +2,76%)

- Verbraucherpreise Apr +0,44% gg Vj (PROG: +0,33%)

INFLATION SÜDKOREA

- Verbraucherpreise Kernrate Apr +0,9% gg Vorjahr, +0,2% gg Vormonat

- Verbraucherpreise Apr +0,4% (PROG: +0,2%) gg Vormonat

- Verbraucherpreise Apr +0,6% (PROG: +0,4%) gg Vorjahr

US-SCHATZAMT

Das US-Treasury hat davor gewarnt, dass ihm im zweiten Halbjahr das Geld ausgehen könnte. In einer Mitteilung appellierte das Schatzamt daher an den Kongress, das Schuldenlimit zu erhöhen, da sonst möglicherweise keine Rechnungen mehr bezahlt werden könnten.

USA

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat beim Kongress 4,5 Milliarden US-Dollar für den Umgang mit einer "humanitären Krise" an der Südgrenze des Landes beantragt.

ADVANCED MICRO DEVICES

Der Chipentwickler hat wie erwartet ein rückläufiges Geschäft im ersten Quartal verzeichnet. Der Umsatz fiel um 23 Prozent auf 1,27 Milliarden Dollar, wie der US-Konzern mitteilte. Das lag marginal über den Prognosen der Analysten.

ALPHABET

Der langjährige Google-Chef Eric Schmidt zieht sich aus dem Verwaltungsrat des Mutterkonzerns Alphabet zurück. Schmidt werde sich nach Ende seines Mandats im Juni nicht mehr der Wiederwahl stellen, werde dem Konzern aber als "technischer Berater" erhalten bleiben, teilte Alphabet mit.

APPLE

Der iPhone-Hersteller Apple hat in seinem zweiten Geschäftsquartal wie schon zum Jahresauftakt Rückgänge bei Umsatz und Gewinn hinnehmen müssen, die Erwartungen der Analysten aber übertroffen.

APPLE/QUALCOMM

Qualcomm hat zwar mit dem bereinigten Nettoergebnis und dem Gewinn je Aktie im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen, doch im Fokus stand vor allem die Höhe der Zahlungen von Apple im Zuge der Einigung im langjährigen Patentstreit mit dem iPhone-Hersteller. Qualcomm teilte mit, dass die Zahlungen am Ende bei 4,5 Milliarden Dollar liegen dürften.

HOME DEPOT

Die Finanzchefin von Home Depot geht nach 18 Jahren in der Konzernspitze in den Ruhestand. Den Nachfolger von Carol Tomé hat der US-Baumarktkonzern bereits mit Richard McPhail in den eigenen Reihen gefunden, wie die Home Depot Inc mitteilte. Tomé plant ihr Ausscheiden demnach für den 31. August 2019.

MONDELEZ

hat im ersten Quartal angesichts erneut sinkender Erlöse auch weniger verdient, dabei aber die Analystenprognosen übertroffen.

MCGRAW-HILL / CENGAGE

Die US-Lehrbuchverlage McGraw-Hill und Cengage wollen fusionieren. Damit würde der zweitgrößte Anbieter von College-Lehrbüchern und anderen Materialien für die Hochschulbildung entstehen.

ZYNGA

Der Anbieter von Online-Spielen verfehlte zwar zum Jahresauftakt die Gewinnerwartungen, erhöhte aber aufgrund einer starken Nachfrage die Jahresprognose für Umsatz und Buchungen.

