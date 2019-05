Die US-Bank JPMorgan hat Diageo nach einem Analystenwechsel mit "Neutral" und einem Kursziel von 3100 Pence wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Wachstumspfad des Getränkekonzerns erreiche in diesem Jahr wohl seinen Höhepunkt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer Studie vom Mittwoch. Sie glaubt, dass die Aktien angemessen bewertet sind, nachdem sie sich ein Stück weit dem Sektorschnitt genähert hätten./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2019 / 10:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2019 / 16:35 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-05-02/08:22

ISIN: GB0002374006