PARIS (Dow Jones)--Die französische Großbank BNP Paribas hat im ersten Quartal von Verkäufen profitiert und ihren Gewinn deutlich hochgeschraubt, allerdings hatten Analysten dem Institut ergebnisseitig mehr zugetraut. Der Nettogewinn kletterte um 22,4 Prozent auf 1,92 Milliarden Euro und wurde unter anderem Verkauf von Anteilen an dem indischen Gemeinschaftsunternehmen SBI Life Insurance angetrieben. Analysten hatten unter dem Strich mit 1,99 Milliarden Euro gerechnet. Die Einnahmen erhöhten sich bei der BNP um 3,2 Prozent auf 11,4 Milliarden Euro und übertrafen die Analystenschätzung von 10,74 Milliarden Euro.

Die Geschäfte in den drei operativen Sparten hätten sich zum Jahresauftakt verbessert und das Segment Corporate & Institutional Banking (CIB) habe sich belebt, erklärte die Bank. Die Kundenaktivitäten bei CIB seien gestiegen, obwohl das Marktumfeld an der Börse noch immer schwach sei. Alle angekündigten Maßnahmen sind laut BNP bei der CIB umgesetzt worden. Die Bank verwies auf die Schließung ihrer Eigenhandelssparte Opera Trading Capital. Zwar ist der Eigenhandel für europäische Banken nicht verboten, jedoch ist dieser Handel durch die schärferen Regeln nach der Finanzkrise weniger wirtschaftlich geworden. Auch den Handel mit Rohstoffderivaten in den Vereinigten Staaten haben die Franzosen aufgegeben. Die operativen Einnahmen bei CIB legten im ersten Quartal um 3,5 Prozent auf 3 Milliarden Euro zu.

May 02, 2019 01:55 ET (05:55 GMT)

