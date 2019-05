flatex Morning-news Öl (WTI): An der Wall Street wurde am 01. Mai gehandelt und ...

An der Wall Street wurde am 01. Mai gehandelt und auch an den US-Terminbörsen fand der Handel statt. Der US-Lichtölkontrakt WTI setzte am Mittwoch weiter zurück. Die am Nachmittag publizierten EIA-Rohöllagerbestandsdaten wiesen einen nochmals erhöhten Lageraufbau auf. Die Bestände zogen im Vergleich zu den Prognosen sogar wesentlich stärker an und wurden mit einem Zuwachs von 9,93 Millionen Fass veröffentlicht. Die Prognose la nur bei 0,9 Millionen Fass und somit enorm daneben.

Zur Charttechnik: Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI (West Texas Intermediate) im Juni-Kontrakt an der US-Terminbörse NYMEX notierte am 23. April 2019 mit 66,60 US-Dollar auf einem Hoch. Danach fiel WTI bis zum 26. April 2019 auf ein jüngstes Verlaufstief von 62,28 US-Dollar zurück. Ausgehend von diesem Kursverlauf wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände kämen demnach bei den Marken von 64,44/64,95/65,58 und 66,60 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen fänden sich bei 63,30 und 62,28 US-Dollar, sowie bei den Marken von 61,25/60,62 und 59,60 US-Dollar.

flatex-select

Long: DE000MF92T80 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil Jun19

Short: DE000MF7JS50 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil Jun19

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/