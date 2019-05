Der Bierabsatz in Deutschland ist im ersten Quartal 2019 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 2,4 Prozent beziehungsweise 46 Millionen Liter gestiegen. Die ansässigen Brauereien und Bierlager setzten im ersten Quartal 2019 rund 2,0 Milliarden Liter Bier ab, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit.



In den Zahlen sind alkoholfreie Biere und Malztrunk sowie das aus Ländern außerhalb der Europäischen Union (EU) eingeführte Bier nicht enthalten. Biermischungen machten im ersten Quartal 2019 mit 71,7 Millionen Litern 3,6 Prozent des gesamten Bierabsatzes aus. Gegenüber dem ersten Quartal 2018 wurden 16,7 Prozent mehr Biermischungen abgesetzt. 81,0 Prozent des gesamten Bierabsatzes waren für den Inlandsverbrauch bestimmt und wurden versteuert, so die Statistiker weiter.



Der Inlandsabsatz stieg im Vergleich zum ersten Quartal 2018 um 1,7 Prozent auf 1,6 Milliarden Liter. Steuerfrei (Exporte und Haustrunk) wurden 380,4 Millionen Liter Bier abgesetzt (+5,4 Prozent). Davon gingen 180,5 Millionen Liter (-6,9 Prozent) in EU-Staaten, 197,3 Millionen Liter (+20,1 Prozent) in Nicht-EU-Staaten und 2,6 Millionen Liter (-3,7 Prozent) unentgeltlich an die Beschäftigten der Brauereien.