BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RIB SOFTWARE AUF 20 (18) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR STABILUS AUF 70 (71) EUR - 'BUY'CFRA HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 100 (85) EUR - 'HOLD'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HOME24 AUF 7 (11) EUR - 'NEUTRAL'MAINFIRST HEBT BEIERSDORF AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 105 (95) EURRBC HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 420 (390) EUR - 'UNDERPERFORM' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AMS AUF 49 (35) CHF - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ORANGE AUF 16,30 (16,50) EUR - 'EQUAL WEIGHTCITIGROUP STARTET AIR FRANCE-KLM MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 11,50 EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 310 (320) PENCE - 'NEUTRAL'JPMORGAN NIMMT AB INBEV MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 82 EURJPMORGAN NIMMT DIAGEO MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 3100 PENCEJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 13,25 ...Den vollständigen Artikel lesen ...