Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag wie auch viele anderen Staatstitel im Euroraum mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Im Gegenzug erhöhten sich die Renditen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,10 Prozent auf 165,17 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 0,03 Prozent.

Am Markt wurde die Entwicklung mit Äußerungen aus den Reihen der US-Notenbank Fed begründet. Jerome Powell, Vorsitzender der Federal Reserve, hatte nach der Zinsentscheidung am Mittwochabend die weltwirtschaftliche Lage etwas zuversichtlicher bewertet. Spekulationen auf eine Zinssenkung der Fed in diesem Jahr wurden dadurch zurückgedrängt. US-Anleihen gerieten daraufhin unter Druck.

Am Donnerstag stehen einige wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. In Europa werden die Einkaufsmanagerindizes, eine Umfrage unter Unternehmen, erwartet. In den USA werden unter anderem Auftragsdaten aus der Industrie veröffentlicht. In Großbritannien trifft die Zentralbank ihre Zinsentscheidung. Es wird mit konstanten Leitzinsen gerechnet./bgf/jsl/fba

ISIN DE0009652644

AXC0078 2019-05-02/08:59