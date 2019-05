Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

St. Gallen/Dübendorf (pts007/02.05.2019/08:30) - Im Auftrag von ADT INNOVA AG realisiert der Spezialist für elementiertes Bauen mit System im schweizerischen Dübendorf zwei Büro-Gewerbebauten mit sechs bzw. sieben Vollgeschossen. Der Clou: Sämtliche Planungen - von der Statik über Architektur und Tragwerk bis hin zur technischen Gebäudeausrüstung (TGA) - werden beim Generalunternehmer im Gewerbe- und Industriebau ganzheitlich durchgeführt. Das Angebot ist bisher einzigartig in der Baubranche und für den Kunden ein echter Mehrwert. "Wir können beispielsweise die TGA in allen unseren vorgefertigten Systemteilen standardisiert integrieren und so auch die Haustechnik und die Energieversorgung als energieeffiziente, funktionierende Gesamtlösung schnell und besonders wirtschaftlich umsetzen", erklärt Geschäftsführer Georg Vallaster. Dies geschieht im dreidimensionalen Building-Information-Modelling-Modell volldigitalisiert. In diesem digitalen Zwilling kann sich der Kunde zukünftig sogar mittels Virtual-Reality-Brille vor der Bauphase einen Eindruck seines Gebäudes verschaffen - und bei Ausstattung und auch der gesamten TGA zwischen drei Komfortstufen auswählen: vom Standardprogramm bis hin zur Premium-Plus-Variante. In Dübendorf ist dank dieser umfassenden Planung eine Immobilie mit rund 12 000 qm Bruttogeschossfläche entstanden. Beide Gebäude werden mit Pasarellen verbunden sein und damit sowohl optische Highlights setzen als auch den problemlosen Übergang vom einen zum anderen Gebäude ermöglichen. Die Baukörper sind mit Alu-Fassaden mit hochwertigem Fassadenausdruck ummantelt. Nach der Fertigstellung bereits diesen November wird die Verwaltung des Universitätsspitals Zürich als Hauptmieter einziehen. Es ist der bereits achte Auftrag für den Investor. Über GOLDBECK RHOMBERG GOLDBECK RHOMBERG agiert als Spezialist für ökonomische, schnelle und flexible Lösungen im Industrie- und Gewerbebau. Das 2001 gegründete Unternehmen ist als General- und Totalunternehmer einer der Marktführer für die Produkte Bürogebäude und (Logistik-)Hallen in der Schweiz und in Österreich. Im Bereich Parkhäuser ist GOLDBECK RHOMBERG in den genannten Ländern sogar klarer Branchenprimus. Die Kunden profitieren neben dieser starken Marktpräsenz von attraktiven Produkten und höchster Wirtschaftlichkeit. Sie sind von der Konzeptionsphase bis zur Fertigstellung bei dem Experten für elementiertes Bauen mit System rundum in kompetenten Händen. Der Hauptsitz von GOLDBECK RHOMBERG befindet sich in Vorarlberg. Weitere Niederlassungen und Geschäftsstellen gibt es in St. Gallen, in Wien, Salzburg, Linz und Ruggell, Liechtenstein. Zahlreiche Standorte des Mutterunternehmens GOLDBECK ergänzen das Netzwerk in ganz Europa. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.goldbeck-rhomberg.com . (Ende) Aussender: GOLDBECK RHOMBERG AG Ansprechpartner: Torben Nakoinz Tel.: +41 7131426 26 E-Mail: torben.nakoinz@rhomberg.com Website: www.goldbeck-rhomberg.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190502007

