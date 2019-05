Johnson Controls Power Solutions wird neues Unternehmen und profitiert vom weltweit steigenden Energiebedarf



Milwaukee (ots/PRNewswire) - Clarios, ehemals Johnson Controls Power Solutions, startet heute als neues Unternehmen und Weltmarktführer im Bereich der fortschrittlichen Energiespeicherlösungen durch. Clarios wurde von Brookfield Business Partners übernommen und erwirtschaftet als globales Unternehmen, das im Bereich der Energiespeicherung tätig ist, mit mehr als 16.000 Mitarbeitern, 56 Standorten weltweit und 130 Jahren an Knowhow Umsätze in Höhe von 8 Milliarden USDollar erwirtschaften. Clarios wird seine Führungsrolle auf dem Gebiet der Technologien für Fahrzeugbatterien nutzen - mit einem jährlichen Produktionsvolumen, das ein Drittel der Gesamtproduktion der Branche ausmacht - und gleichzeitig aggressiver nach Möglichkeiten suchen, um die rapid steigende Nachfrage nach den Energiespeichern der Zukunft zu decken.



"Unsere Vision bei Clarios ist es, den Fortschritt voranzutreiben, indem wir die weltweit intelligentesten Energiespeicherlösungen entwickeln, die dem Menschen, der Wirtschaft und dem Planeten einen Nutzen bringen", sagte Joe Walicki, Präsident von Clarios. "Als Marktführer mit einem Produkt, das in praktisch jedem Fahrzeug - von konventionell bis vollelektrisch -eingesetzt wird, sind wir gut positioniert, um von den Markttrends zu profitieren. Einschließlich einer Entwicklung hin zu mehr elektrifizierten und autonomen Fahrzeugen, die die entscheidende Rolle der Batterie erhöhen und den Bedarf an fortschrittlicheren Batterien beschleunigen. Mit Brookfield als Eigentümer können wir diese wachsenden Trends besser nutzen und mit mehr Fokus und Effizienz agieren."



Clarios wird auch weiterhin den weltweit führenden Unternehmen und Marken hoch qualitative Produkte und Dienstleistungen anbieten. Die Kunden vertrauen auf Clarios und erwarten intelligente Batterietechnologien, die auf der einzigartigen Kombination aus Erfahrung, angewandter Technik und überlegenem Produktdesign basieren. Die Batterietechnologie gewinnt zunehmend an Bedeutung, da in den heutigen Fahrzeugen mehr als hundert elektrische Geräte eingebaut sind. Diese unterstützen die Erstausrüstung und die Verbraucherwünsche nach Sicherheit, Kraftstoffverbrauch, Komfort und Nachhaltigkeit. Darüber hinaus wächst der Marktanteil der autonomen Fahrzeuge. Dies lässt fortschrittlichen Sicherheitsmerkmalen, die eine bewährte, zuverlässige Energiespeicherlösung erfordern, eine noch kritischere Rolle zukommen. Clarios wird in Menschen, Prozesse und Technologien investieren. Diese werden dazu beitragen den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, um in Zukunft noch mehr Mobilität und Vernetzung zu ermöglichen.



Clarios wird auf seine jahrzehntelange Führungsrolle in der Kreislaufwirtschaft aufbauen, mit der es Batterien entwirft, baut, sammelt und recycelt, um einen effizienteren und nachhaltigeren Ansatz zur Energiespeicherung zu schaffen. Batterien von Clarios sind so konzipiert und hergestellt, dass bis zu 99% der Materialien zurückgewonnen und in den neuen Batterien, die wir herstellen, wiederverwendet werden können. Durch innovative Zusammenarbeit mit den Kunden und Partnern des Unternehmens hat Clarios ein Sammelsystem entwickelt, das einen Teil der geschlossenen Kreislaufwirtschaft ist und welches es weiterhin weltweit nutzt.



Das Unternehmen wird sein bisherigen Produktions und Vertriebspräsenz rund um die Welt beibehalten, einschließlich des Firmensitzes in Glendale, Wisconsin.



Informationen zu Clarios



Clarios, ehemals Johnson Controls Power Solutions, ist Weltmarktführer im Bereich der fortschrittlichen Energiespeicherlösungen. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um der steigenden Nachfrage nach intelligenteren Anwendungen auf globaler Ebene nachzukommen. Unsere 16.000 Mitarbeiter entwickeln, fertigen und vertreiben fortschrittliche Batterietechnologien für nahezu jeden Fahrzeugtyp. Diese Technologien liefern eine einzigartige, zukunftsorientierte und nachhaltige Leistung und bringen Zuverlässigkeit, Sicherheit und Komfort für den Alltag. Wir schaffen in jeder Stufe der Lieferkette einen Mehrwert und tragen zum Fortschritt bei. Dies machen wir nicht nur dort, wo wir konkret Dienstleistungen erbringen, sondern auch insgesamt in der Welt, die uns allen gehört. Erfahren Sie mehr über Clarios auf www.clarios.com. Clarios ist eine Tochtergesellschaft von Brookfield Business Partners, einem Unternehmen, das Firmendienstleistungen anbietet und in qualitativ hochwertige Industriebetriebe investiert, die von Angebotsverknappung und/oder niedrigen Produktionskosten profitieren. Brookfield Business Partners ist börsennotiert an der New York und der Toronto Stock Exchange (NYSE: BBU) (TSX: BBU.UN).



Weitere Informationen erhalten Sie unter https://bbu.brookfield.com



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/876188/Clarios_Logo.jpg



OTS: Clarios newsroom: http://www.presseportal.de/nr/79794 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_79794.rss2



Pressekontakt: Johnson Controls Power Solutions EMEA Christian Riedel Director Communications EMEA Tel: +49 511 975 1094 Email: Christian.M.Riedel@jci.com