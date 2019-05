Der DAX dürfte nach dem Feiertag und trotz uneinheitlicher Impulse von den anderen Märkten mit einem leichten Plus in den Handelstag starten. An der Wall Street hat der Dow Jones am Mittwoch Federn gelassen und in Asien sind die Börsen inm Tokio und China geschlossen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...