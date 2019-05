Börsianer müssen sich nach dem Mai-Feiertag durch eine Flut von Quartalszahlen kämpfen. Zudem kommt den Vorgaben aus Übersee heute eine noch größere Beachtung zu. Denn an mehreren Börsen wurde auch am Mittwoch gehandelt. Außerdem wirken die geldpolitischen Aussagen der US-Notenbank nach, die sich vorerst weiter geduldig gibt. Dort hatten die Kurse am Mittwoch nach Aussagen der Fed zur Inflation nachgegeben, ...

