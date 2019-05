An den meisten europäischen Börsen wurde gestern feiertagsbedingt nicht gehandelt, lediglich London hatte geöffnet, wo der Footsie auf Grund eines erstarkenden Pfunds schlussendlich mit einem kleinen Minus endete. Sainsbury konnte mit Umsatz und Gewinn positiv überraschen, die Supermarktkette beendet den Tag mit einem Aufschlag von knapp 4,0%. Auch die Londoner Stock Exchange lieferte erfreuliche Ergebnisse, die von den Investoren mit einem Zuwachs von 3,4% belohnt wurden. Just Eat litt unter einer Abstufung von "Overweight" auf "Underweight" durch JPMorgan, wodurch der Online-Essenslieferant mit einem Minus von 2,7% den Handel beenden musste. Am Dienstag konnten die meisten europäischen Börsen Zuwächse verzeichnen, vor allem in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...