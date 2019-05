Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Umsätze im deutschen Einzelhandel sinken im März

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im März gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, verringerten sich die Umsätze nach Abzug der Inflation um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten ein Minus von 0,5 Prozent prognostiziert. Für Februar wurde ein monatlicher Anstieg um 0,5 Prozent bestätigt. Auf Jahressicht sanken die Umsätze im März preisbereinigt um 2,1 Prozent.

Fed bestätigt Fed-Funds-Zielsatz und senkt Einlagensatz

Die US-Notenbank hat ihre Geldpolitik unverändert gelassen, aber ihre Beurteilung des Wirtschaftswachstums etwas angehoben und ihren Satz für Einlagen von Banken etwas gesenkt. Wie aus dem Statement des Offenmarktausschusses hervorgeht, herrscht in dem Gremium in Bezug auf die Inflationsentwicklung eine noch vorsichtigere Einschätzung als zuvor. Die Ratsmitglieder stimmten geschlossen dafür, den Fed-Funds-Zielsatz in einer Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent zu belassen. Zugleich beschlossen sie aber eine Senkung des Satzes für Einlagen von Banken auf 2,35 (zuvor: 2,40) Prozent.

Merkel sagt Sahel-Staaten Unterstützung im Kampf gegen Dschihadisten zu

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Sahel-Staaten der Anti-Terror-Allianz G5 Unterstützung im Kampf gegen Dschihadisten zugesagt. Der Kampf gegen den Terrorismus sei eine "internationale Aufgabe", sagte Merkel nach einem Treffen mit den Staatschefs Burkina Fasos, Malis, Mauretaniens, des Niger und des Tschad in Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou. "Es ist nicht eine Verantwortung dieser fünf Staaten alleine", betonte Merkel. "Es ist eine Verantwortung, die auch Europa mit betrifft."

US-Außenminister Pompeo am Dienstag bei Merkel

US-Außenminister Mike Pompeo ist am Dienstag zu Besuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin. Das Treffen ist im Rahmen einer mehrtägigen Reise des Ministers in mehrere europäische Staaten angesetzt, wie das State Department in Washington mitteilte. Das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA ist durch mehrere Konfliktthemen belastet.

Britisches Parlament erklärt Klima-Notstand

Das britische Parlament hat einen Umwelt- und Klima-Notstand erklärt - nach Angaben der oppositionellen Labour-Partei als erstes Parlament weltweit. Labour schrieb auf Twitter, nun müssten "echte Taten" im Kampf gegen den Klimawandel folgen. Parteichef Jeremy Corbyn erklärte, er hoffe nun auf eine "Welle von Aktionen von Parlamenten und Regierungen in aller Welt". Der Parlamentsbeschluss ist allerdings für die Regierung nicht bindend.

Putin unterzeichnet umstrittenes Gesetz für "souveränes" russisches Internet

Russlands Präsident Wladimir Putin hat ein umstrittenes Gesetz unterzeichnet, mit dem ein "souveränes" russisches Internet geschaffen werden soll. Das Gesetz wurde veröffentlicht, soll aber erst im November dieses Jahres in Kraft treten. Kritiker bezeichnen das Gesetz als Versuch der Regierung, Inhalte zu kontrollieren und das russische Netz zu isolieren. Das neue Gesetz sieht im Namen der IT-Sicherheit den Bau einer neuen Netz-Infrastruktur vor.

Barr verweigert Aussage vor Kongressausschuss zu Mueller-Bericht

US-Justizminister Bill Barr verweigert eine Aussage vor dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses zum Bericht von Russland-Sonderermittler Robert Mueller. Das sagte der demokratische Ausschussvorsitzende Jerry Nadler. Grund ist, dass der Ausschuss Barr auch durch einen Anwalt befragen lassen will und nicht nur durch die Abgeordneten.

Guaido will Druck auf Maduro mit Generalstreik erhöhen

Mit einem Generalstreik will Venezuelas selbsternannter Übergangspräsident Juan Guaido den Druck auf Staatschef Nicolas Maduro erhöhen. Der Oppositionsführer kündigte bei Protesten in der Hauptstadt Caracas an, ab Donnerstag solle mit abgestuften Arbeitsniederlegungen begonnen werden. Dies solle zu einem Generalstreik ausgeweitet werden. Bei erneuten Protesten in Caracas wurde derweil nach Angaben einer Nichtregierungsorganisation eine Frau erschossen.

+++ Konjunkturdaten +++

Südkorea Verbraucherpreise Apr +0,6% (PROG: +0,4%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Apr +0,4% (PROG: +0,2%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Apr +0,9% gg Vorjahr, +0,2% gg Vormonat

Indonesien Verbraucherpreise Apr +0,44% gg Vj (PROG: +0,33%)

Indonesien Verbraucherpreise Apr +2,83% gg Vj (PROG: +2,76%)

Indonesien Kernverbraucherpreise Apr +3,05% gg Vorjahr (März: +3,03%)

