Der deutsche Aktienmarkt ist nach der Vorlage zahlreicher Firmenbilanzen etwas fester in den Handel gestartet. Der Dax legte am Donnerstag in den ersten Handelsminuten 0,1 Prozent zu auf 12.353 Punkte. Insgesamt zeigten sich die Anleger mit dem Verlauf der Berichtssaison zufrieden, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader.

Den vollständigen Artikel lesen ...