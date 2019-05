++ Wall Street gab am Mittwoch nach ++ EURUSD mit starkem USD konfrontiert ++ GBPUSD wieder über 1,30er-Marke ++ DE30-Bullen nach tieferer Eröffnung auf Erholungskurs ++Am Mittwoch waren an der Wall Street an breiter Front Rückgänge zu beobachten, wobei der marktbreite S&P 500 mit einem Verlust von 0,75% seinen stärksten täglichen Verlust seit sechs Wochen hinnehmen musste. Während der Asien-Sitzung konnte noch ein neues Allzeithoch ausgebildet werden, aber die am Abend stattfindende Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell nach der Bekanntgabe des Zinsentscheids sorgte für einige Gewinnmitnahmen. Was ist genau passiert? Die neue Bepreisung ist darauf zurückzuführen, dass die Fed die Erwartungen der Märkte nicht erfüllen konnte: Powell lieferte keine Hinweise für eine Zinssenkung und spielte ...

