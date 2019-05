Die Mensch und Maschine SE habe nach Darstellung von SMC-Research für das erste Quartal exzellente Zahlen vorgelegt, die nach Einschätzung des SMC-Analysten Adam Jakubowski ein Übertreffen der Unternehmensguidance für den diesjährigen Umsatz nahelegen. Dementsprechend hat das Researchhaus seine Schätzungen angehoben, sieht aber die Aktie nach dem jüngsten Kurssprung aktuell fair bewertet und stuft sie daher als eine Halteposition mit einer attraktiven Dividendenrendite ein.

Die hohe Umsatz- und vor allem Gewinndynamik bei Mensch und Maschine halte laut SMC-Research auch im neuen Jahr an. Mit einem Umsatzwachstum von 30 Prozent, das zu mehr als zwei Dritteln organisch sei, habe sich der positive Trend aus 2018 auch zu Jahresbeginn 2019 fortgesetzt. Erneut deutlich übe-durchschnittlich habe sich das Ergebnis entwickelt, das um rund 40 Prozent gesteigert worden sei.

Mit einem Umsatz von 63,2 Mio. Euro und einem EBIT von 8,2 Mio. Euro habe Mensch und Maschine bereits fast 29 Prozent seiner Umsatz- und sogar fast ein Drittel seiner EBIT-Prognose für das Gesamtjahr erzielt. Auch wenn das Unternehmen auf mögliche Vorzieheffekte sowie auf saisonale Unterschiede verweise und damit vor einer linearen Fortrechnung der Zahlen warne, räume es ein, dass die Prognosen nun komfortabel unterlegt seien.

SMC-Research habe vor diesem Hintergrund die eigenen Schätzung etwas angehoben, wobei die Erhöhung wegen der hohen Dynamik in dem margenschwachen Handelsgeschäft beim Umsatz stärker als beim Ergebnis ausgefallen sei. Insgesamt sehen die sich Analysten durch die Zahlen in ihrer Einschätzung von MuM aber erneut bestätigt. Das Wachstumsmodell funktioniere seit mehreren Jahren präzise wie ein Uhrwerk, was sich in einem hohen Gewinn- und Dividendenwachstum wie auch im Aktienkurs bemerkbar mache. Allein in den letzten drei Monaten habe der Aktienkurs der MuM-Aktie um ein Viertel zugelegt und das bisherige Kursziel von SMC-Research erreicht. Das neue Kursziel von 35,80 Euro lege nahe, dass die MuM-Aktie aktuell fair bewertet sei. SMC-Research hat deswegen sein Rating auf "Hold" angepasst, sieht die Aktie aber durch die attraktive Dividendenrendite von aktuell 1,8 Prozent (und schätzungsweise 2,3 Prozent im nächsten Jahr) gut nach unten abgesichert.

