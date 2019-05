Die Aktie des steirischen Technologiekonzerns Andritz hat am Donnerstagvormittag auf die Vorlage von Geschäftszahlen mit einem Kursrutsch reagiert. Die Titel brachen bis 9.15 Uhr an der Wiener Börse um zehn Prozent auf 38,14 Euro ein.Die Analysten von der Baader Bank schreiben in einer ersten Einschätzung der Quartalszahlen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...