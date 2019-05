Bereinigt um die außerordentlichen Aufwendungen liegt die Ertragsqualität von VW weiterhin auf hohem Niveau. Leider werden die außerordentlichen Belastungen noch für ein, zwei Quartale andauern, so dass es schwer ist, im deutschen Umfeld des Automisstrauens zu einer nachhaltigen Einschätzung zu gelangen. Aber: Ohne das Comeback der Autos gibt es kein Rekord im DAX. Alle drei großen Autoaktien plus Conti müssten von jetzt an deutlich mehr als 35 bis 40 % zulegen, um mit ihrer Gewichtung im DAX die bisherigen Rekordmarken zu überwinden.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info