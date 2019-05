Ab sofort steht im Technikum von Battenfeld-Cincinnati Germany in Bad Oeynhausen eine multifunktionale Tiefziehfolienanlage. Ausgestattet mit modernsten Maschinenkomponenten ermöglicht die Komplettanlage die Herstellung von Folien und dünnen Platten aus Neuware, Recyclingware, Biokunststoffen sowie aus Material-kombinationen."Mit der neuen Technikumsanlage haben unsere Kunden die Möglichkeit, Folien-Neuentwicklungen voranzutreiben oder bereits bestehende Produkte zu optimieren - was insbesondere vor dem Hintergrund des "Design for Recycling" immer wichtiger wird", erklärt Dr. Henning Stieglitz, ...

