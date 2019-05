Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In China, Großbritannien und den USA wurden die Einkaufsmanagerindices des Verarbeitenden Gewerbes bereits in den letzten Tagen veröffentlicht und so richtet sich das Augenmerk heute in die Eurozone, so die Analysten der Helaba.Hier seien es vor allem die Indices in Spanien und Italien, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen würden, denn Vorabschätzungen habe es bereits in Deutschland, Frankreich und für die gesamte Eurozone gegeben. Diese seien per saldo enttäuschend ausgefallen, insbesondere in Deutschland, wo sich der Index auf tiefem Niveau festgesetzt habe und ein Schrumpfen des Sektors anzeige. Eine deutliche Aufwärtsrevision dürfte es nicht geben und vor diesem Hintergrund sollten die Erwartungen in Spanien und Italien nicht zu hoch geschraubt werden. Signale einer unmittelbar bevorstehenden wirtschaftlichen Belebung seien noch Fehlanzeige, wenngleich sich länger vorauslaufende Indikatoren zuletzt verbessert hätten und somit auf eine aufgehellte Perspektive schließen lassen würden. ...

