Wien (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet beließ die US-Notenbank die Leitzinsspanne auf ihrer gestrigen Sitzung bei 2,25% bis 2,50%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Hoffnung zahlreicher Marktakteure auf Signale für eine baldige Zinssenkung seien aber enttäuscht worden. FED-Präsident Jerome Powell habe zwar eingeräumt, die Notenbanker seien von der schwachen Inflationsdynamik im ersten Quartal überrascht worden, er habe allerdings auch gesagt, die Gründe für den geringen Inflationsdruck zu Jahresbeginn seien vorübergehend bzw. Einmaleffekte, die nicht auf einen generell abnehmenden Inflationsdruck hingedeuten würden. Auch auf mehrfache Nachfrage von Journalisten, ob die aktuell niedrige Kerninflationsrate Zinssenkungen rechtfertigen würden, sei Powell bei seiner Einschätzung geblieben, dass dies nicht der Fall sei. Hierfür müsste die Kerninflationsrate seiner Meinung nach noch weiter sinken und vor allem auf breiterer Basis. Powell habe es also vermieden, noch "taubenhafter" aufzutreten als im März und habe sich so gegen Spekulationen auf eine baldige Zinssenkung gestellt. In der Folge hätten US-Renditen zugelegt, der US-Dollar habe zum Euro 0,6 Cent auf EUR/USD 1,12 gewonnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...