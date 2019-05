Zürich (awp) - Der Tamedia-Konzern beteiligt sich am Start-up Neon. Dieses bietet eine Banking-Lösung als App für das Smartphone an, wie Tamedia am Donnerstag mitteilte. Zum finanziellen Umfang des Engagements wurden keine Angaben gemacht. Bei Neon erhalten die Nutzer nach einem papierlosen Registrationsprozess mit persönlicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...