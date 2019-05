Die Vapiano SE teilte mit, dass einige Termine verschoben werden. So soll der Jahres- und Konzernabschluss nicht wie eigentlich geplant diese Woche (3. Mai 2019) veröffentlicht werden, sondern erst am 24. Mai 2019. Und die ordentliche Hauptversammlung des Unternehmens soll nicht wie eigentlich angekündigt am 5. Juni 2019 stattfinden, sondern später. Wann genau, das will Vapiano noch mitteilen. Was ist denn der Grund für diese Verzögerungen? Dazu teilte Vapiano mit, derzeit in Refinanzierungs-Verhandlungen ...

