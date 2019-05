Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Reckitt Benckiser nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 5400 Pence belassen. Der Umsatz im ersten Quartal sei knapp hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Dies liege vor allem am Geschäft mit frei verkäuflichen Medikamenten, das sich schwach entwickelt habe./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2019 / 02:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2019 / 02:44 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-05-02/10:25

ISIN: GB00B24CGK77