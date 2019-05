Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen erfüllt und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe diese um 5 Prozent übertroffen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Letztere Abweichung liege aber wohl an dem Sondereffekt geringerer möglicher Verbindlichkeiten aus der Xenios-Übernahme./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2019 / 02:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2019 / 02:39 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-05-02/10:29

ISIN: DE0005785802