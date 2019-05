MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Stimmung der Konjunkturexperten im Euroraum hat sich im zweiten Quartal etwas erholt. Das Ifo-Wirtschaftsklima stieg von minus 11,1 auf minus 6,3 Punkte, wie das Institut mitteilte. Für die Verbesserung waren ausschließlich die weniger pessimistischen Erwartungen ausschlaggebend. Dagegen hat sich die Beurteilung der aktuellen Lage erneut verschlechtert. Die Experten erwarten ein Wachstum von 1,3 Prozent für das laufende Jahr.

Die Aussichten für das kommende halbe Jahr hellten sich in vielen Euro-Ländern auf. Am deutlichsten nach oben bewegten sich die Erwartungen in Frankreich, Belgien und Griechenland, aber sie stiegen auch kräftig in Deutschland, Italien und Spanien. Eine weitere Verschlechterung der Konjunkturaussichten wurde unter anderem in Irland, den Niederlanden und Portugal gemeldet.

Die Experten beurteilten die aktuelle Lage in den meisten Ländern weniger positiv, mit Ausnahme von Frankreich, Spanien und Litauen. Besonders stark nach unten korrigierten sie ihre Einschätzungen für Deutschland, Österreich und Italien.

Die Konjunkturexperten sind weniger pessimistisch hinsichtlich der künftigen Investitionen, des privaten Konsums und der Exporte. Sie erwarten eine etwas niedrigere Inflationsrate von 1,5 Prozent für das laufende Jahr. Zudem gehen deutlich weniger Experten von einem Anstieg der kurz- und langfristigen Zinsen aus. Der Fachkräftemangel ist das am häufigsten genannte Problem für die Wirtschaft.

Seit 1989 befragt das Ifo Institut im vierteljährlichen Turnus Experten aus einer Vielzahl von Ländern zur Konjunkturentwicklung und zu anderen Wirtschaftsdaten in ihrem jeweiligen Beobachtungsgebiet. Die Ergebnisse für den Euroraum basieren im April 2019 auf den Meldungen von 410 Experten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2019 04:25 ET (08:25 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.