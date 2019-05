Für offene Immobilienfonds schafft die hohe Nachfrage z.B. nach Büroflachen beste Rahmenbedingungen, denn die Vermietungsquote hat einen großen Einfluss auf die Fondsperformance.Immobilien zählen weiterhin mit zu den gefragtesten Assetklassen. Nicht nur Wohnungen, sondern auch Büro- und sonstige Gewerbeflächen finden reißenden Absatz. Die große Nachfrage spiegelt sich in den von Scope erhobenen Vermietungsquoten wider. Wie die Analysten jetzt bekannt geben, steigt die Vermietungsquote in den Fondsportfolios seit 2011 kontinuierlich an. Auch im vergangenen Jahr legte die Kennzahl zu. Von 95,6 Prozent im Jahr 2017 kletterte der Wert Ende 2018 auf 95,8 Prozent. Dies war laut Scope der siebte Anstieg in Folge. Zum Vergleich: 2011 betrug die durchschnittliche Vermietungsquote nur 91,8 Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...