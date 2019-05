Zürich - Der Zürcher Stadtrat hat Annette Bhagwati zur Direktorin des Museums Rietberg ernannt. Sie tritt ihre Stelle am 1. November 2019 an. Albert Lutz, der heutige und langjähre Direktor des Museums, geht Ende November in Pension.

Bhagwati setzte sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren unter 28 Bewerberinnen und Bewerbern für die Stelle der Direktorin des Museums Rietberg durch. Für das Bewerbungsverfahren hatte die Stadtpräsidentin eine Findungskommission mit verwaltungsexternen und -internen Fachpersonen eingesetzt. Sie selbst übernahm den Vorsitz dieser Kommission.

Grosse Ausstellungserfahrung und bestens vernetzt in der Forschung

Bhagwati überzeugte die Findungskommission und den Stadtrat durch ihre breite Erfahrung und ihren grossen Leistungsausweis im Museums- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...