- Zivilgesellschaftliche Gruppen, Organisationen und Einzelpersonen aus Sachsen haben sich im neuen Bündnis unteilbar Sachsen zusammengeschlossen. - Mehr als 300 Organisationen, Vereine und Persönlichkeiten aus den Bereichen Bildung, Kultur und Politik haben den Aufruf zur Demonstration und weiteren Aktionen in Sachsen unterzeichnet.



unteilbar Sachsen steht für eine solidarische und freie Gesellschaft und macht sich in Sachsen mit unterschiedlichen Aktivitäten dafür stark. Der unteilbar-Sommer in Sachsen startet mit einer Demonstration am 6. Juli in Leipzig. Am 24. August - eine Woche vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg - folgt eine bundesweite Demonstration in Dresden.



Zudem unterstützt unteilbar die Marktplatz- und Konzerttour WannWennNichtJetzt, die im Juli und August in Zwickau, Bautzen, Annaberg-Buchholz, Plauen und Grimma stattfindet.



Mit diesen Aktionen im unteilbar-Sommer setzt das Bündnis ein Zeichen für eine offene und solidarische Gesellschaft in Sachsen und weit darüber hinaus. unteilbar Sachsen ist Teil des bundesweiten Bündnisses unteilbar, das im Oktober 2018 eine Viertelmillion Menschen in Berlin mobilisieren konnte.



Ana-Cara Methmann, Sprecherin von unteilbar Sachsen, betont: "Wir sehen in Sachsen dringenden Handlungsbedarf: Rassismus und Menschenverachtung dürfen nicht gesellschaftsfähig werden. Soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte für alle müssen weiter erstritten werden."



Rudaba Badakhshi, ebenfalls Sprecherin des Bündnisses, ergänzt: "Vor der sächsischen Landtagswahl ist es für uns besonders wichtig, ein solidarisches und soziales Miteinander einzufordern und gemeinsam mit vielen Menschen zu demonstrieren. unteilbar heißt, dass unsere Kämpfe unteilbar sind - und das gilt auch global. Wir lassen nicht zu, dass Sozialstaat, Flucht und Migration gegeneinander ausgespielt werden - für Solidarität, gegen Ausgrenzung!"



Weitere Informationen zum Bündnis in Sachsen, Erstunterzeichnenden und geplanten Aktionen: https://www.unteilbar.org



