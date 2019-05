Linz (www.anleihencheck.de) - Die ungarische Notenbank hat den Leitzinssatz bei 0,9% und den Einlagensatz bei -0,05% unverändert belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Nationalbank habe argumentiert, dass die Inflation von aktuell 3,7% in Richtung 3% in den kommenden Quartalen fallen solle. Ob dies realistisch sei, würden die neuen Inflationsdaten nächste Woche zeigen. Unter Betrachtung der aktuellen Lohndaten, die einen Anstieg von 10,6 auf 12,1% zeigen würden, sei die Prognose der Notenbank schwer nachzuvollziehen. ...

